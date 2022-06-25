Başkan Batur, muhtarlarla buluştu

Konaklı muhtarlarla bir araya gelen Başkan Batur, hem muhtarların taleplerini dinledi, hem de belediyenin hizmetlerini aktardı

Belirli aralıklara Konaklı muhtarlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesi muhtar buluşmalarına hız verdi. Bölge bölge düzenlenen toplantılarda bayram dileklerini de ileten Başkan Batur, hem muhtarların mahalleleri adına ilettiği talepleri birinci ağızdan dinledi hem de belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen toplantılarda Başkan Batur ilk olarak Kemeraltı, daha sonra da Eşrefpaşa bölgelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantılar Alsancak, Basmane, Gültepe, Konak, Yenişehir, Güzelyalı ve Hatay bölgeleriyle devam edecek.

"Konaklı muhtarlar hizmet yarışında"

Muhtarlardan gelen talepleri ikiletmeden yerine getirmek için özveriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Batur, Konak'ın muhtarlarının da hizmet yarışında olan, mahallelerindeki sorunları çok iyi tespit edebilen ve çözüme katkı sunabilen muhtarlar olduğunu vurguladı. Belediyeyle uyumlu çalışmaları ve dayanışmaları için muhtarlara teşekkür eden Batur şöyle konuştu:

"Biz hepimiz, belediye başkanı olarak ben başta olmak üzere, çalışma arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bizim belediyecilik anlayışımız bu şekilde. Özellikle muhtar arkadaşlarımızın da hepsi özverili. Ben bunu her yerde söylüyorum, Konaklı muhtarlar mahallelerinehakim, halkının sorunlarını en iyi şekilde tespit eden ve ilgili kurumlara en iyi şekilde aktaran arkadaşlarımız. En güzeli de hepsi de birbirleriyle hizmet yarışındalar. Tüm muhtar arkadaşlarımagösterdikleri dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Belediyeyle olan uyumunuz için, tüm çalışmalarınız için teşekkür ediyorum."

Bayram dayanışmasına bu yıl da devam

Kurban Bayramı yaklaşırken muhtarlara Askıda Kurban uygulamasını bu yıl da yapacaklarını hatırlatan Başkan Batur, "Geçen sene olduğu gibi bu sene de Askıda Kurban uygulamamızı yapacağız. Geçtiğimiz yıl üç ton kurban etini hayırsever vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özenle, güvenle, sağlıkla ulaştırdık" dedi.

Gültepe planları ağustos meclisine gelecek

Kentsel Dönüşüm konusuna da değinen Başkan Batur, Gültepe planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yenilenen planların meslek odaları ve ilgili kurumlarla paylaşıldığını ve 15 Temmuz'a kadar itiraz ve taleplerle ilgili geri dönüş istediklerini belirten Batur, ağustos meclisini işaret ederek, "Konak eski bir kent. Özellikle bina envanteri olarak, yapılaşma tarzı olarak, artık bazı noktalarda ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı her şeye rağmen yürütüyoruz. Gültepe'yle ilgili, kurumlardan, odalardan görüşler alıyoruz. Biz, Gültepe planları ile ilgili hazırlıklarımızı tamamladık, planları meslek odalarına anlattık, ilgili kurumlarla paylaştık. 15 Temmuz tarihine kadar şikayet ve itirazları bize iletmelerini istedik. Henüz bir itiraz gelmedi. Biz, Gültepe'nin kentsel dönüşümünden asla vazgeçmedik, kentsel dönüşümde kararlıyız" dedi.

Beştepeler hız kesmiyor

Başkan Batur, Beştepeler bölgesi imar planlarıyla ilgili henüz bir mahkeme kararıyla karşılaşmadıklarının altını çizdi. "Beştepeler bölgesiyle ilgili şimdiye kadar herhangi bir mahkeme kararı gelmedi. Beştepeler şimdi daha hızlı ilerleyecek. Harita Mühendisleri Odasıyla birlikte bir de protokol imzaladık. Beştepeler'de planın anayasası yapıldı, imar paftalarına ayrılması da parselasyon planında yapılacak. En önemli çalışma da bu olacak. Muhtarlarımız başta olmak üzere mahallelerde sık sık bilgilendirme yapacağız" diye konuşan Başkan Batur, Beştepeler bölgesinde daha hızlı ilerleyeceklerini ifade etti. Mahallelerde bilgilendirme için iletişim ofisleri kuracaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Batur, "Yerinde bilgilendirme yapacağız. Parselasyon planları sürecini, tüm süreçte olduğu gibi şeffaflık içerisinde yürüteceğiz ve vatandaşla paylaşacağız" dedi.

Asfalt seferberliği başladı

Yolların kazılması ve sokaklarda oluşan engebeli görünümün gerek anketlerde, gerekse muhtarların ilettiği şikayetler arasında ilk sırada olduğunu ifade etti. Başkan Batur, önümüzdeki üç aylık süreçte Konak'ta asfalt seferberliği yaşanacağını ve yol çalışmalarına hız verdiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"Belediyecilik hizmetlerinde, özellikle metropol belediyesi olarak anketlerde de en önemli problem yolların tamiri ile ilgili. Biz de hızla yamalama, asfaltlama işlemlerine başladık. Önümüzdeki üç ay boyunca bu çalışmalara ağırlık verdik. Bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz."

Kemeraltı'nın geleceğine UNESCO umudu

Başkan Batur, Kemeraltı muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Tarihi Çarşı'nın ve çevresinin UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilmesinin ve bölgenin geleceği için listede yer almasının çok önemli olunduğunu dile getirdi. Başkan Batur, "Kemeraltı'nın geleceğini UNESCO Dünya Miras Listesine girmesinde görüyorum. O takdirde bundan sonraki süreç daha hızlı ilerleyecek, restorasyonları daha hızlı yapacağız. Tarihi mirasın ortaya çıkarılmasında çok daha iyi projelere imza atabileceğiz" diye konuştu.