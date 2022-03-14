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Başkan Batur’dan memura ek protokol güvencesi

Konak Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube arasında imzalanan toplu sözleşmeye ek protokol yapıldı. Ekonomik krizden herkesin etkilendiğini, ancak ne olursa olsun çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Batur, “Konak Belediyesi’nde omuz omuza hizmet ürettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi

Başkan Batur’dan memura ek protokol güvencesi
14 Mart 2022 Pazartesi 10:55

Konak Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 2 No’lu Şube arasındaki toplu sözleşmeye ek olarak protokol imzalandı. Yaşanan ekonomik krizde belediye çalışanlarına can suyu olacak protokole imzaları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Eşki attı. Konak Belediyesi’nde çalışan 503 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan ek sözleşme dahilinde, memur maaşlarında iyileştirmeye gidildi. Başkan Batur, atılan imzaların hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Konak Belediyesi’nde omuz omuza hizmet ürettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın her zaman yanındayız. İçinden geçtiğimiz ve ekonominin her gün daha kötüye gittiği bu süreçten elbette herkes etkilendi. Ancak çalışma arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız ve onlara destek olmak için yasalar ve mevzuat çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

Etiketler; #izmir #abdül batur #konak belediyesi
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