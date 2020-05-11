Başkan İduğ çınarlarla

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda bu kez Anneler Günü’ne özel sürprizlerle sokaklardaydı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iki ay sonra ilk kez 11.00 – 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaşüstü vatandaşlarla bir araya geldi; pasta ve Anneler Günü’ne özel hazırlanan paketlerden hediye etti. Büyükpark’a akın eden yaş almış büyükler ile buluşan Başkan İduğ, Anneler Günü’nü kutladığı 65 yaş üstü annelere pasta hediye etti.

Sürpriz yaptı

Bu yıl Anneler Günü’nün çok özel şartlarda kutlandığını vurgulayan Başkan İduğ, “Ramazan, sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kısıtlı süreyle dışarı çıkma izni verilen farklı bir Pazar günü yaşadık. Zor şartlar altında olsa da büyüklerimizle bir arada olmak çok güzeldi” diye konuştu. Büyükpark’ın ardından Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte Kızılay Mahallesi’nde kapı kapı gezen İduğ, sokağa çıkmanın keyfini kapılarının önünde yaşayan mahalle sakinleri ile sohbet edip Anneler Günü’nü kutladı, hazırlanan özel hediye paketleriyle de sürpriz yaptı.