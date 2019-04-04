Başkan İmamoğlu'nun ziyareti ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bugün İzmir'e yapacağı duyurulan ziyaret ertelendi.

Başkan İmamoğlu'nun ziyareti ertelendi
04 Nisan 2019 Perşembe 09:17

İstanbul'da, rakibi AK Parti'li Binali Yıldırım'ı geride bırakarak İstanbullular tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İzmir ziyareti gerçekleşmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer ile ve İzmirliler ile buluşması planlanan İmamaoğlu'nun programının, İstanbul'daki yoğun gündemi nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, kutlama buluşmasının tarihinin en kısa sürede paylaşılacağı ifade edildi.

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