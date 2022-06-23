Başkan İnce: CHP iktidarında çiftçi gülecek!

CHP’li belediyelerin çiftçilere inanılmaz destekler verdiğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP iktidarında çiftçinin üretim maliyetini düşürecek politikalar uygulanarak Türkiye’nin Atatürk’ün bize çizdiği yolda inanılmaz bir tarım devleti olacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partili Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. İmtiyaz Sahibimiz Ekrem Arslan ve Genel Yayın Yönetmenimiz Muammer Kırca tarafından karşılanan Başkan İnce, tarımsal üretime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçinin tek şikâyeti maliyet

CHP’li belediyelerin her zaman tarımsal üretime destek vererek çiftçinin yanından olduğunu belirten Başkan İnce, “Ülkemizde tarımsal potansiyeli yüksek ilçelerimiz var. Bizim yarımadamızdaki tarımı değerlendirecek olursak balıkçılığı bunun içine katabiliriz. Karaburun, Güzelbahçe ve Seferihisar’da kıl keçisi yetiştirileceğini katarak küçükbaş hayvancılığı ve bölgemizdeki seracılığı ekleyebiliriz. Yoğun tarım dediğimiz bir model var bölgemizde. Bu konuda güzel çalışmalar olmakla birlikte buna yönelik de hem önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu hem de şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in tarımı geliştirmeye yönelik projeleri var. Ama önemli olan burada örneğin halkın ucuz balık yemesi için bir çalışma yapılacaksa yarımada bu konuda önemli bir yer. Halkın sağlıklı, ucuz ekmek ve gıdaya ulaşması aynı zamanda hayvancılığın gelişmesini sağlayacak yem bitkileri üretimini düşündüğümüzde alanların daha geniş olduğu, sulama kapasitesini yüksek olduğu ilçe modellerini geliştirmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar yapılıyor. Ancak Türkiye’de genel olarak çiftçinin tek şikâyeti var o da maliyetlerin yüksek olması. Üretim maliyetleri çok yüksek onun için belki bugün üretici maliyetine kurtaracak fiyata buğday satabiliyor ama bu enflasyonla tarlasına yeni mahsul ekmekte zorlanacak. Tarıma bu enflasyon daha yansımadı bence” ifadelerini kullandı.

“İnanılmaz destekler veriliyor”

İlçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyesinin destekleriyle bugün yarımadada “Enginarımı, bardacık incirimi, üzümümü satamıyorum “ diyen çiftçinin olmadığını da vurgulayan Başkan İnce, “Yarımadada ilçe belediye başkanlarımızın yaptığı halk ve üretici pazarlarıyla ürünümü satamıyorum derdinde olan bir üretici yok. Yine Tire, Ödemiş bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyemizin inanılmaz bir süt alımı var. Süt Kuzusu Projesi kapsamında inanılmaz süt alımı var. İzmir’imizde olan bu destekler başka kentlerde yok. Tarımsal potansiyelinin gelişimi noktasında gerekeni yapıyoruz. İnanılmaz, görünmez destekler veriliyor. Devlet 7 TL veriyor, büyükşehir belediyemiz karakılçık buğdaya 15 TL veriyor. Bunlar çiftçiler adına çok güzel projeler” şeklinde konuştu.

“Kesinlikle çiftçinin maliyeti düşecek”

CHP iktidarında CHP’li belediyelerin İzmir’de tarımsal üretime verdiği desteğin tüm Türkiye’ye yansıyacağını da belirten Başkan İnce, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarımsal üretim noktasında her türlü söylemi yapmış durumda. Biz kesinlikle çiftçinin maliyetini düşürecek politikalar uygulayacağız. Manisa Saruhanlı’da CHP’li Belediye Başkanımız onlarca traktör alarak ilçede yaşayan çiftçinin hizmetine sunmuş. Bunun örnekleri var. CHP iktidarında Türkiye Atatürk'ümüzün bize çizdiği yolda inanılmaz bir tarım devleti olacağız. O zaman Rus Liderinin kapısında buğday rezervlerini nasıl bu tarafa geçiririz gibi aracılık yapmak zorunda kalmayacağız. Venezuela’dan tarla kiralamayacağız” diye konuştu.