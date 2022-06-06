Başkan Karakayalı 3 yılını anlattı: Borçlara rağmen yatırımlar durmadı

Görevdeki üç yılını değerlendiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 96 milyon borçla devraldığı belediyede borçlara rağmen kısıtlı imkanlarla ilçeye insan odaklı yatırımlar yaptığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, görevdeki üç yılını değerlendirdi. Kemalpaşa Belediyesi hizmet binasında düzenlenen "İnsan Odaklı 3 Yıl" başlıklı basın toplantısında görev süresince ilçede hayata geçen yatırımları anlatıp Başkan Karakayalı, kendisinden önceki AK Partili yönetime ilişkin eleştirilerde bulundu.

Seçimlerin ardından devraldıkları belediyenin mali durumuna ilişkin bilgi veren Başkan Karayalı, bir önceki döneme borç konusunda üstü kapalı sitemde bulundu ve "2019'da seçimleri kazandıktan sonra bizi 15 gün ertelediler ve mazbatamızı vermediler İtirazlar sürecinde vermek zorunda kaldılar. Akabinde de dünyanın başına dert olan Covid-19'a tanıştık. Yaklaşık 2,5 yıl pandemiyle uğraştık. Belediyelerimiz çok zor durumda kaldı. Her işi bıraktık ve pandemi ve halk sağlığıyla uğraştık. Belediyemizin kapasitesi bu dönemde yüzde 70 azaldı. Tabii İzmir'de bir de deprem ve tsunami oldu. Ama hizmet hiçbir zaman durmadı, biz elimizden geldiği kadar halkımızla beraber olmaya çalıştık. 2019 'an bugüne kadar yani 3 yıllık sürede... Türkiye'nin ekonomik durumu iyidir diyen yoktur şu anda. Çimentonun torbası 25 liradan 88 liraya, asfalt attığınız malzemenin fiyatı 10'a katlandı. Durum böyle olunca biz ihaleye çıkacak müteahhit bulamadık. Müteahhitlerin birçoğu kayıp. Bizim bir de herkesin ağzına sakız olan çevre yolumuz vardı. Büyükşehir müdahil oldu ama fiyat artışlarından dolayı tamamlanamadı. En nihayetinde bizim çevre yolunu İZBETON tamamlıyor. Birçok alanda para kısıtlı olmasına ve bu enflasyona rağmen, aşağı yukarı 96 milyon borçla devraldığımız belediye bünyesinde insan odaklı yatırımlar yaptık. Bizim yatırımlarımız insana nasıl dokunabiliriz çerçevesinde oldu. Ayda 2,5 milyon lira İller Bankası kesintilerimiz var. Çünkü önceki borçlar var. Devlete zaten hiçbir şekilde vergi verilmemiş. Bunlara rağmen yaptık yatırımlarımızı" dedi.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı"

Tüm ekonomik sıkıntılara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarının belirten Karakayalı, "Hiç kimse ekonomik sıkıntıları görmüyor. Bizim işimiz hizmet yapmak. Ama hizmet de parayla, mal ve malzemeyle yapılıyor. Benim akaryakıt giderlerim 500 bin liraydı ama şimdi 1,5 milyona çıktı. Gelirim aynı ama. İhaleye çıkıyoruz hiç kimse gelmiyor. Onlar da haklı. Şu fiyat diyemiyorlar. Çevre yolu yapımında 4 müteahhit kaçtı. Hiç kimse 'Bu fiyatlar neden artıyor, fiyatlar nereden nereye geldi' diye sormuyor. Ama neden yapmadığımızı soruyorlar. Önce nedenini sorulması lazım. O yüzden mümkün olduğunda tasarruf ederek elimizden geleni yaptık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı" dedi.

Kemalpaşa yoğun göç alıyor

2019 seçimlerinin ardından hem Kemalpaşa'da hem de kentte büyük yankı uyandıran Kemalpaşa'ya üniversite gelmesi konusunda da gerekli girişimleri yaptıklarını belirten Başkan Karakayalı, çabalarının olumlu sonuç verdiğini belirtti. İlçenin yoğun bir göç aldığını da kaydeden Karakayalı, "Burası çok göç alan bir yer. İzmir ve İstanbul'dan buraya akın var. Fiyatlar aldı başını gitti. Torbalı yolu sayesinde buranın ulaşımı da çok kolay. Bu nedenle burada müthiş bir patlama oldu. Bunların yanında sanayi bölgesi de olduğu için talep oldukça arttı" diye konuştu.

"2023 yılında metronun temelini atacağız"

Metronun Kemalpaşa'ya uzatılmasına ilişkin ise Başkan Karayalı, "İzmir'in en büyük yatırımı Buca metrosu olarak lanse edilmişti. Kemalpaşa Metrosu, Buca Metrosu'nu üçe katlayacak. Hem maliyet hem de büyüklük olarak. Geçen ay ihalesi yapıldı. 27 kilometrelik ve 19 duraklı bir hat olacak. Bu mutlaka hayata geçecek. Bu da Kemalpaşa ve İzmir'in entübe olmasıdır. Bu, en büyük yatırımlarımızdan biri olacak. Kemalpaşa'da iki tane OSB var. 115 bin nüfusluyuz. Bu proje daha önceki yıllarda 2032 yılına alınmıştı. Ben 'kuzeye, batıya ve güneye var neden doğuya yok' dedim. En nihayetinde çalışmalarımız netice verdi ve 10 yıl kadar geriye aldık bu süreyi 2023 yılında metronun temelini atarız" dedi.

"Tesisi 2024'e kadar bitireceğiz"

En büyük projelerinden bir diğer olan ve tarımsal ürünlerin tanımı noktasında büyük öneme sahip olan meyve işleme tesisinin yapımındaki son aşamayı da değerlendiren "Aşağı Kızılca'da 32,5 dönümlük bir alanımız vardı. Burası 25 yıl önce meclis kararıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiş. Biz yine meclis kararıyla burayı aldık. Büyükşehirle birlikte buraya meyve işleme tesisi açacağız. Bu yılın sonunda ihaleyi yapacağız. Bunu neden yapacağız? Kemalpaşa'nın kirazı kendi kurtaramıyor. Ayrıca başka meyveleri de var. Biz bunları sanayi ürünü hale getirmeliyiz. Kurutup dünyaya atmalıyız. Yalnızca meyve değil sebze de kurutulabilir. Çok amaçlı bir fabrika biz bunu bu döneme muhakkak yetiştireceğiz. 2024'e kadar bitireceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm bakanlık onayı bekliyor

İzmir'in her ilçesinde büyük sorun teşkil eden kentsel dönüşüm için de ilk adımı attıklarını ve projelerin onay aşamasında olduğunu belirten Karakayalı, "En büyük sorun kentsel dönüşümdü. Daha önceki belediyeler başlatmış ama bitirememiş. Biz devraldık. Dönüşüm alanındaki halkla anlaşma sağlanamıyordu. Biz vatandaşlarımızla oturup ne istediklerini sorduk. Bu istekler doğrultusunda çalışmalarımız yaptık. Planlarımız hazır. Şu anda Planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda. Onay verildiğinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız Atatürk Mahallesi'nden başlayarak devam edecek. Bu sayede Kemalpaşa büyük bir yükten kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"2023 Türkiye'nin yol ayrımı"

Bir sonraki dönem aday olup olmayacağı sorulması üzerine ise Başkan Karakayalı, "Asla ve asla şu anda yerel seçimleri düşünmüyorum. Türkiye'nin önünde büyük bir viraj var. Arkadaşlarıma da söylüyorum. Yerel seçimler zerresine kadar aklımda yok. Bütün odağım 2023 genel seçimleri. 2023 Türkiye'nin yol ayrımıdır. 2024'e daha çok zaman var. Zamanı gelince konuşulur" dedi. Ayrıca Başkan Karakayalı, ilçede yapılan anketlerde CHP'nin açık ara önde olduğunu kaydetti.