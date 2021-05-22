Başkan Karakayalı'dan 600 bin TL yanıtı!

Kemalpaşa Belediye Meclisi Mayıs Ayı ikinci birleşim toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda Başkan Rıdvan Karakayalı, spor kulüplerine 600 bin TL verildi iddiasına yanıt verdi

Kemalpaşa Belediye Meclisi Mayıs Ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı birinci birleşiminde görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 yılı kesin hesabı görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda söz alarak konuşan AKP’li Meclis üyesinin bütçe ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Başkan Yardımcısı ve CHP Grup sözcüsü Arzu Külahcıoğlu Altıntoz,“Geçmiş dönemlerde yapılanlarla ilgili olarak 3 yıl ödemesiz kredi kullanıldığı için geçen yıl kredileri ödedik ve bu yıl yeni başlayacak olan kredileri ödemek durumundayız. Tabela vergisi borcu olan bu vatandaşlardan evde çocukları açken tabela vergisi mi tahsil edeceğiz? Nasıl kıyalım? Nasıl alalım? ” diye sordu.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Mayıs Ayı meclis toplantısının birinci birleşiminde AKP’li meclis üyesi tarafından Başkan Rıdvan Karakayalı’ya spor kulüplerine destek amacıyla belediyenin ismi kullanılarak toplandığı iddia edilen 600 bin TL’nin belediye bütçesinden çıkmış gibi algı yönetimi yapılarak bu bütçenin akıbeti sorulmuştu. Başkan Karakayalı da, “ben spor müsabakaları olmayan kulüplere nasıl yardım edebilirim böyle bir para çıkışı olmadı diyerek yanıtlamıştı”

“KES YAPIŞTIR YÖNTEMİ”

Basında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 600 bin liranın belediye bütçesinden çıktığı iddialarına yanıt veren Başkan Karakayalı mayıs ayı ikinci oturumda konuşulanların iftira olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mayıs Ayı Birinci oturumda sporla ilgili konuşmuştuk. Kes yapıştır mantığıyla video haber yapanlar olmuş.Videolarda bir kısmı kesilirken bir kısmı yapıştırılmış ve algı yönetimi yapılmış. 600 milyar nerde diye soruyorlar. Bunları yapan trollerdir. Kemalpaşa Belediyesi’nin spor ile herhangi bir ilgisi yok şuanda hiçbir takım müsabaka yapmıyor.

25 KURUŞ BİLE ÇIKMADI

Belediyenin bütçesinden 600 bin lira para çıkmadı. Para toplayanlar bir dernek. Dernekle belediyenin bir ilgisi yoktur.İsteyen yardım eder isteyen yardım etmez. Müsabakaların gerçekleşmediği bir yerde ben ne için yardım edebilirim? Sadece Kemalpaşa spor, Bal ligi kapsamında müsabaka yapacağız dedi. Daha sonra da pandemi nedeniyle her hakkı saklı kalmak üzere seneye erteledi. Belediyenin bütçesinden 25 kuruş bile çıkmış değil. Bırakın sporu belediyemizin Folklör ekibinin çalışmalarını bile pandemi dolayısıyla durdurduk. Bunları yazan ve sosyal medyada paylaşanlar iftiracılardır”.