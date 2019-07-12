Başkan Koştu’dan TOKİ çekilişi müjdesi

TOKİ’nin Bergama projesi kapsamında, 16 Temmuz Salı günü, noter huzurunda düzenlenecek kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Belediye Başkanı Hakan Koştu, TOKİ konusunda gerekli girişimleri yaparak, hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Bergama’da dar gelirli ailelerinin konut sahibi olmasına yönelik olarak başlattığı çalışmalar kapsamında 16 Temmuz Salı günü Bergama Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri’nde yapılacak çekiliş ile hak sahipleri belirlenecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bahçelievler Mahallesi’nde inşa edilecek 293 konutluk TOKİ projesi kapsamında hak sahiplerinin noter huzurunda yapılacak çekilişle belirleneceğini söyledi.

Konutların ödemesinin uzun vade ve düşük taksit imkanlarıyla yapılacağını ifade eden Başkan Koştu; “seçim çalışmalarında söz verdiğimiz gibi, dar gelirli ailelerimizin konut sahibi olması için, gerekli girişimleri başlatmıştık. Vatandaşlarımızın uygun ödeme koşulları ile yararlanabileceği TOKİ projesi hemşehrilerimiz için çok önemli. Bizler, İzmir milletvekillerimizin de desteğiyle gerekli girişimleri yaparak TOKİ için arazi tahsisi sağlamıştık. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. İlçemizin altyapı ve üstyapı eksikleri çok fazla. Bu nedenle, ne söz verdiysek yapıyoruz. Hemşehrilerimin duası ve desteği ile Bergama’ya hizmet etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu