Başkan Oran söz vermişti hükümet yapacak

Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, namı diğer "Bizim Eko"nun belediye başkanlığı adaylığı döneminde vaat ettiği üç yıldır yapamadığı sanayi sitesi projesi Çeşme Projesi kapsamından hükümet tarafından yapılacak

FATİH ÖZKILINÇ- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nda projede gelinen son noktayı açıkladı. Bakan Ersoy, gelen talep üzerine proje içinde bir sanayi sitesi de inşa edileceğini belirtti. Böylelikle Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, namı diğer "Bizim Eko"nun belediye başkanlığı adaylığı döneminde vaat ettiği esnaf odasıyla işbirliği içinde sanayi sitesi projesi de hükümet tarafından yapılacak. Başkan Oran, adaylık döneminde "Söz veriyorum, yapacağız" dediği esnaf odasıyla işbirliği içinde sanayi sitesi projesine ilişkin "Çeşme ve Alaçatının gelişimine ayak uyduracak, kendi arıtma sistemini içinde barındıran, çevre dostu, modern donanımlı bir sanayi sitesi bölgemiz açısından zorunluluktur. Biz kuracağız. Veriyorum!" demişti.

İlçede üç yıllık görev süresi içinde vaat ettiği sanayi sitesi projesini gerçekleştiremeyen Başkan Oran, ancak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Çeşme Projesi içinde sanayi sitesi yapımını talep edebildi. Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nda Bakan Ersoy, toplantıda proje içinde sanayi sitesi yapılacağını "Çeşme Belediye Başkanı'ndan sanayi sitesi talebi geldi bende gittiğim zaman bu eksikliği gördüm" sözleriyle dile getirdi.

Vaadini gerçekleştiremedi

Geçtiğimiz günlerde Başkan Oran'ın görevdeki üç yılını değerlendiren Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Oran'ın 2019 yerel seçimleri döneminde vaat ettiği esnaf odasıyla işbirliği içinde sanayi sitesi projesini gerçekleştiremediğini açıklamıştı. Karataş, konuyla ilgili "Başkan Oran, ilçemiz gelişimine ayak uyduracak, kendi arıtmasına sahip, modern, donanımlı bir sanayi sitesi kuracaktı. Ancak bu vaadi gerçekleştirmek yerine Turizm Bakanlığımızın Çeşme Projesi alanında bir sanayi sitesi yapılmasını talep ettiğini biliyoruz. Neticede bizler için önemli olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesidir. Bizzat görevi olduğu halde Belediye bunu yapmıyorsa; elbette her daim olduğu gibi devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşının yanında olacaktır. Nitekim Turizm Bakanımız proje ayrıntılarını açıkladığında bu konudaki takdirlerini göreceğiz ama biz vatandaşlarımızın yoğun talebini de gözeterek meclise bir önerge verdik. Dedik ki, Çeşme modern ve çağın koşullarına yakışır bir sanayi sitesine kavuşana dek, mevcut sanayi sitelerimize mobil de olsa bir tuvalet konulsun. Ancak bu önergemiz görüşmeye bile alınmadı" ifadelerini kullanmıştı.