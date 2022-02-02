Başkan Sandal: “3 yılda 251,5 milyon TL borç ödedik”

Yerel seçimlerden bu yana; pandemi, deprem, sel ve ekonomik krize rağmen belediye ekonomisini güçlendirmek ve mali disiplini sağlamak için mücadele ettiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, son üç yılda 251,5 Milyon TL borç ödediklerini söyledi. Başkan Sandal “Halkımızın bir kuruşunu bile israf etmeden, ekonomisiyle güçlü bir Bayraklı yarattık” dedi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yerel seçimlerden bu yana sürdürdükleri ekonomi politikalarının meyvesini aldıklarını ve Bayraklı Belediyesini maddi olarak düzlüğe çıkarttıklarını söyledi. COVİD- 19 pandemi süreci, 30 Ekim depremi, sel ve ekonomik krize rağmen mali disiplini sağlayarak iyi bir sınav verdiklerini dile getiren Başkan Sandal, tasarruf tedbirlerini artırdıklarını ve üç yılda 251 Milyon 521 Bin TL borç ödediklerini açıkladı. Bu süreçte belediye giderleri azaltıldı ve personel maaşları da yüzde 100 oranında artırıldı. Piyasaya olan borçlar büyük ölçüde kapatılırken, belediye ve iki şirketine ait toplam 67 Milyon TL SGK borcu da ödendi.

“HALKIN VE ÇALIŞANLARIN REFAHINI YÜKSELTTİK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçlerden İzmir ve Bayraklı olarak biz de olumsuz etkilendik. COVİD- 19 salgınıyla uğraşırken, deprem ve sel felaketleriyle de karşı karşıya kaldık. Bir yandan sosyal yatırımlarımızı sürdürürken, enflasyona bağlı olarak ülke ekonomisinin sürekli kötüye gittiği süreçte pes etmedik ve Bayraklı Belediyesinde mali disiplini sağladık. Üç yılda, kredi çekmeden 251 Milyon 521 Bin TL borç ödedik! Kurduğumuz İhale Komisyonu sayesinde, ihaleleri şeffaf ve adil hale getirdik. Harcama kalemlerimizden kısarak, yılda ortalama 25 Milyon TL tasarruf ettik. Bu para halkın parası! İsrafın önüne geçerek, halkımızın ve çalışanlarımızın refahını yükselttik. Piyasa borçlarımızı neredeyse kapattık. Belediyemizin marka değerini artırdık” dedi.