Başkan Sandal'dan iftar ziyareti: Bir elin verdiğini diğeri görmemeli

Ramazan ayında dar gelirli ailelere gıda desteğinde bulunan Bayraklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.

Bu kapsamda Ramazan boyunca gıda yardımı yapılacak, merkezi mahallelerde iftar çadırları kurulacak, ramazan eğlenceleri düzenlenecek. Geçtiğimiz günlerde Bayraklılı ailenin iftar sofrasına misafir olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili, "Yurttaşlarımızın her zaman yanında olacağız" diye belirtti.

Başkan Sandal, meclis üyesi İsmail Sarı ile birlikte Cengizhan Mahallesi'nde Sezai-Zuhal Keleş çiftinin iftar sofrasına misafir oldu. İyi temennilerle açılan oruçların ardından Başkan Sandal, mahalle sakinleriyle sohbet edip, Ramazan ayı boyunca iftar ziyaretlerinin süreceğini vurguladı, çocuklara oyuncak ve kitap sözü verdi. İhtiyaç sahiplerine destek olunacağını belirten Başkan Sandal, "Bir elin verdiğini diğeri görmemeli. Kimseyi incitmeden, kırmadan, titizlikle bu destekler yapılmalı. Tüm ilçe sakinlerimizin Ramazanı hayırlı, sofraları bereketli olsun" diye belirtti.

13 mahallede iftar çadırı

Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte merkezi mahallelerde iftar çadırları kuracak ve belirli günlerde Ramazan eğlenceleri düzenleyecek. İftar çadırları; Bayraklı Merkez, Fuat Edip Baksı, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Adalet, Nafiz Gürman, Çiçek, Alpaslan, Cengizhan, Yamanlar ve Çay mahallelerinde kurulacak. İftar çadırlarının yanı sıra 14 ve 15 Mayıs'ta da Ramazan eğlenceleri düzenlenecek.