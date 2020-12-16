Başkan Sandal sözünü tuttu

Bayraklı Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Fuat Edip Baksı Mahallesi yeni muhtarlık binasının açılışı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal tarafından yapıldı. 26 yıl sonra yeni muhtarlık ofisinde hizmet vermeye başlayacaklarını söyleyen Muhtar Necdet Sivarioğulları, desteklerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ihtiyaç olan muhtarlık binalarının yenilenerek daha modern ve sağlıklı hale getirilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Eski muhtarlığın karşısında inşa edilen ve içinde; ofis odası, mutfak, bay, bayan ve engelli tuvaletlerinin bulunduğu yeni muhtarlık binası, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen bir törenle hizmete girdi. Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin pandemi ve deprem felaketi gibi zorluklara rağmen kısa sürede hazır hale getirdiği binanın açılış kurdelesini Başkan Sandal, Muhtar Necdet Sivarioğulları, belediye başkan yardımcıları ve azalar ile kesti.