Başkan Sandal: Vatandaşın bir kuruşluk hakkını başkalarına yedirirsem namerdim

Adalet ve Manavkuyu mahallelerinde, 80 hektarlık alanda imar planlarını tamamlayan Bayraklı Belediyesi, ‘revizyon planlarını’ mahalle sakinleriyle paylaştı. Başkan Serdar Sandal, “Deprem ve pandemi sürecine rağmen ilçemizi yeniden planladık! Ortak akılla, eşitlik ilkesine dayalı olarak her mahallede adil bir çalışma yaptık. Ben müteahhitin değil, halkın başkanıyım. Bize güvenin, vatandaşlarımızın bir kuruşluk hakkını başkalarına yedirirsem namerdim” dedi

Bayraklı’nın dört bir yanında kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Manavkuyu mahalleleri için hazırlanan İmar Planı Revizyon çalışmalarını, 1500’e yakın mahalle sakiniyle paylaştı. Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada, hazırlanan planlar anlatıldı, vatandaşların talep ve önerileri alındı. 80 hektarlık alanı kapsayan ve uzun yıllardır süregelen planlama sorununu çözüme kavuşturan çalışma, vatandaşların da beğenisini kazandı. Yeni planlara göre; mevcutta 86 bin metrekare olan yeşil alan oranı 90 bin metrekareye çıkarıldı. Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür sanat alanları ile park, otopark, eğitim, sağlık ve belediye tesis alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metrekareye yükseltildi. Revizyon planlarında, binaların inşaat hakkı için de yüzde 5 artış öngörüldü. Kat sayının 12’ye yükseltilmesi planlandı.

EŞİT VE ADİL BİR PLANLAMA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yerel seçimlerden bu yana; pandemiyi, depremi, sel felaketini yaşadık. Ülke olarak ekonomik bir darboğazdan geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen; Adalet ve Manavkuyu başta olmak üzere, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksı mahallelerinde çalışmalarımızı tamamladık, Gümüşpala, Nafiz Gürman, Yamanlar, Onur mahalleleri plan revizyonlarını bitirmek üzereyiz. Attığımız her adımda vatandaşımızın hakkını, hukukunu ön planda tuttuk. Tüm meclis üyelerimizin oybirliği ile eşitlik ilkesine dayalı, adil bir planlama yaptık. Vatandaşların derdini sıkıntısını çözmek adına, çalışmalarımızı ortak akılla sürdürüyoruz” dedi.

“HAKKINIZI YEDİRMEYECEĞİM”

Planlama sürecinin hiçbir aşamasında vatandaşların müteahhitlerle karşı karşıya gelmeyeceğini belirten Başkan Sandal “Ben öğretmen çocuğuyum! Bir ev nasıl yapılır, bir aile nasıl ayakta tutulur iyi bilirim! O yüzden tek önceliğimiz halkımızın talepleri oldu. İnşaat haklarını koruyarak, sosyal donatı alanlarını ve yeşil oranını artırarak Bayraklı’yı hak ettiği değere ulaştırmayı hedefliyoruz. Ben müteahhitin değil, halkın başkanıyım! Bize güvenin, bir kuruşluk hakkınızı başkalarına yedirirsem namerdim! Çünkü biz enerjimizi Bayraklı’ya ve halkımıza olan sevdamızdan alıyoruz” dedi.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Sunumun ardından yapılan soru- cevap bölümünde vatandaşların planlar hakkındaki görüşleri alındı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Sandal’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Bilgilendirme toplantısına; CHP Bayraklı İlçe Başkanı Necati Şahin, Ak Parti Grup Başkanvekili Abdullah Aktaş, meclis üyeleri, muhtarlar ve binin üzerinde vatandaş katıldı.