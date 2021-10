Başkan Sandal: Yeni bir kenti el ele şekillendireceğiz

Bayraklı Belediye Başkan Serdar Sandal, Muhtarlar Günü dolayısıyla Bayraklı’daki muhtarlarla bir araya geldi. Birlik beraberlik mesajları verdiği konuşmasında Başkan Sandal, “Muhtarlarımızla ve tüm kurumlarla el ele, gönül gönüle çalıştığımızda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarırız, kentimizin tüm sorunlarını da bitiririz. Çünkü bu kentin çözülemeyecek bir sorunu yok. 3-5 yıl içinde yollarından kaldırımına, parklarından sosyal alanlarına kadar yeni bir kentin nasıl şekillendiğini hep birlikte göreceğiz” dedi

Bayraklı Belediyesi Havuz Kafe’de düzenlenen etkinliğe Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, mahalle muhtarları ve eşleri katıldı.

BAYRAKLI’DA ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

İzmir'in kurulduğu yeni kent merkezi Bayraklı’da hoşgörü ve barış içinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gerçekten kente hizmet etme anlayışıyla muhtarlarımızla el ele verdiğimizde çözülemeyecek sorun yok. Tüm kurumlarla el ele gönül gönüle çalıştığımızda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan da kurtarırız, kentimizin tüm sorunlarını da bitiririz. Çünkü bu kentin çözülmeyecek bir sorunu yok. 3-5 yıl içinde yolundan kaldırımına parkından sosyal alanlarına kadar yeni bir kentin nasıl şekillendiğini hep birlikte göreceğiz. Bu kentin ihtiyaç duyduğu işleri yapacağız. Bayraklı Belediyesi çok güçlü ve bu kentin potansiyeli var. Kaynakları doğru kullanarak vatandaştan topladığımız vergileri vatandaşa hizmet olarak götürerek bunu başarabiliriz. Bayraklı’yı çok şanslı görüyorum. Muhtarlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Dertlerini sıkıntılarını dillendirirken ben mutlu oluyorum. Sokağınızdaki, mahallenizdeki sıkıntıları dile getiriyorsunuz. İyi bir meclisimiz var. Muhalefetiyle de iyi bir meclisimiz var ve haklı oldukları konuları ciddiye alıyoruz. Ciddiye almazsak, özlediğimiz barış ortamını sağlamamız mümkün olmaz” dedi.

AYRIM YAPMADAN HERKESE EŞİT HİZMET

Konuşmasında ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirterek birlik olma mesajı veren Başkan Sandal, “ Pandemi, deprem, sel, fırtına, bir de ekonomik sıkıntılarla mücadele ettik, ediyoruz. Her şey değişiyor. Geçmiş fikirlerimizle bugüne ışık tutma şansımız yok. Bugün olması gereken şey; bu coğrafya üzerinde yaşayan siyasal, etnik, dini farklılıkları ne olursa olsun herkesin kardeş sofrasına birlikte oturmasıdır. Bunun dışında da başka hiçbir çıkar yolumuz yok. Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi “İyi insan iyidir.” ‘Vicdanı, ahlakı, insanla ilgili merhameti olan insan iyidir’ diyor. Bu kentin bize sunduğu bir kamu görevi var. Bize düşen; öncelikle muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle toplumun bütün kesimleriyle barışık şekilde bu kentin temel meselelerini çözmek. Biz inancı ne olursa olsun, inancını yerine getiren her yurttaşın hizmetinde kendimizi görevli biliyoruz. Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Hangi siyasi görüşte olursa olsun hiçbir sıkıntı yok. Biz siyasal olarak farklı düşündüğümüzde ne bu ülkeye düşman oluyoruz, ne çok ahlaklı, ne ahlaksız, ne vicdanlı ne de vicdansız oluyoruz. Biz bu görevlere gelirken toplumun her kesimine hizmet etmek için geliyoruz. ‘Aklımızla, vicdanımızla kimseyi ayırmadan 'bu kente hizmet etmek, yatağa aç giren vatandaşın sıkıntısına, yoldaki kaldırıma, yapılacak parka, çocukların sıkıntılarına yönelik gerçekten hizmet etmek için varız’ diyorsak eleştiriye açık olmalıyız. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalıyız. Birbirimize bağırarak ya da kavga ederek sorunları çözemeyiz. Sadece vatandaşımız mağdur olur” diye konuştu.

TEK DEVLETİMİZ, TEK BAYRAĞIMIZ, TEK VATANIMIZ VAR

Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: Hoşgörüyü kaybetmememiz lazım. Bizim bir tek devletimiz, tek bayrağımız ve tek vatanımız var. Yeri ve zamanı geldiğinde bu değerlerimize sahip çıkıp, gerekli hassasiyeti göstermiyorsak orada bir sıkıntı vardır. Çünkü bu değerlerimizi kaybettiğimizde yok oluruz, Suriye oluruz. Bizim devletimiz, bizim bayrağımız ve bizim vatanımız! Bu 3 değerimize sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı, gençlerimizi, çevremizi çatışma kültüründen uzak, aklın, bilimin, vicdan ve ahlakın yolunda teşvik etmenin yollarını bulabilmeliyiz. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Muhtarlar gününüzü kutluyorum.

MUHTARLAR, VATANDAŞIN GÖZÜ, KULAĞI OLUYOR

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, “Biliyoruz ki; yerel yönetimlerdeki başarının temel noktalarından biri belediye ile iş birliği içinde yürütülen muhtarlık çalışmalarıdır. Çünkü siz, bulunduğunuz mahallenin, vatandaşların sorunlarını bilen onların dertlerini bize ileten kaynaklarsınız, onların gözü, kulağısınız. Muhtarlık görevi büyük bir özveri gerektiriyor. Ve biliyoruz ki; siz hiçbir zaman bu özveriden çekinmeden görev yapıyorsunuz. Belediye Başkanımızın başarısı sizin başarılarınızla bütünleştiğinde daha güzel bir Bayraklı’yı hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum” dedi.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ SES ÇIKARMALIYIZ

Yamanlar Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Bayraklı Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Aydın da, “Zor günlerden geçerken iş, ekmek ve özgürlük konularında birlik olmalı ve topyekün güçlü bir ses çıkarmalıyız. Muhtarlar demokrasinin beşiğidir. Türkiye’nin içinde bulunduğu genel sıkıntılar muhtarlara da yansıyor ve bu konuda bize de görevler düşüyor. Oturduğumuz koltukların hakkını vermeliyiz. Çünkü mahallelerdeki her vatandaşımızın sorunu bize yansıyor. Sorunun merkezindeyiz çünkü biz halkız. Geldiğimiz süreçte ya susup sessiz kalacağız ya da demokrasinin bir basamağı olarak tek bir vücut olarak sesimizi çıkaracağız. Bu anlamlı günde olduğu gibi birlikteliğimizi artırmalıyız” dedi.