Başkan Sengel Yörük Festivali'nde

6. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği Barutçu Mahallesi'nin gizli kalmış cennet köşesi İnpınar Yaylası'nda yapıldı.

Yörük Kültürü'nü yaşatmak, Selçuklular'ı bir araya getirmek amacıyla Barutçu Köy Muhtarlığı ile Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı'nın desteği ile düzenlenen 6. Geleneksel Barutçu İnpınar Yaylası Yörük Kültürü Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Selçuk ve mahallelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları İnpınar Yaylası'nda buluşturan Şenliğe Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Barutçu Köy Muhtarı İbrahim Tutkun, Barutçu Yörük Derneği Başkanı Kerim Özler, Belediye Meclis Üyeleri çevre il ve ilçelerden gelen Yörük dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selçuk Belediye BaŞkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuşmasına protokole değil halka hitap ederek başlayarak, "Protokole değil Barutçu'nun Yörük'ü, Çerkez'i olan, Selçuk'ta yaşayan bambaşka yerlerden gelen herkese hoş geldiniz diyorum. Burada protokolü olmayan bir eğlencede hep birlikteyiz. Bu şenliğimizi İnpınar Yaylası'nda ikinci kez yapıyoruz. Bu doğal güzellik artık keşfedildi" dedi.

Selçuk, bir Türkiye mozaiğidir

Selçuk'un Türkiye'nin küçültülmüş bir mozaiği olduğu vurgusunu yapan Başkan Sengel; "Burada Yörükler'den, Çerkezler'e, Giritler'den, Arnavutlar'a birçok kültür yaşıyor. Birçok kültürün bir arada yaşamasının nasıl kolay olduğunu ve nasıl kardeşçe bir arada bulunulabileceğini aslında Selçuk tüm Türkiye'ye öğretiyor" dedi.

Selçuk'un kültürlerin bir arada yaşaması açısından tam bir rol modeli olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; yörüklerin de bu küçültülmüş mozaiğin çok önemli bir kısmını oluşturduğunu ve insanların kendi kültürlerini bir diğer jenerasyona aktarabilmelerine büyük önem verdiğini kaydetti. Doğal güzelliğin içerisinde bu ortamı yaşıyor olabilmenin inanılmaz keyif verdiğine vurgu yapan Başkan Sengel; "Bunun keyfini hep birlikte sürelim. Hem baharın, hem bir arada yaşamanın, hem bu şenliğin keyfini çıkarın. Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla, Barutçu Köy Muhtarlığı'nın ve Selçuk Kültür ve Turizm Vakfı'nın bir araya gelmesiyle gerçekleşen bu şenlik her geçen yıl daha da kaliteli hale gelecek, her geçen yıl daha büyük bir coşku ile gerçekleşecektir" dedi.