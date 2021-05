Başkan Soyer açıkladı: 2021'de İzmir'de suya zam yok!

İZSU'nun 2021 yılı genel kurulu kurumun 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Uzun tartışmaların yaşandığı genel kurul toplantısında Ak Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Türkiye'de en pahalı suyu İzmir’de kullanıldığını belirterek, “İzmir su fiyatları konusunda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmirlilere müjdeli bir haber verdi Soyer, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapılmayacağını bütçe planında yer alan 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammın iptal edildiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(İZSU)'nün 2021 yılı genel kurulu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirildi. Genel kurulda İZSU'nun 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı görüşülerek oylandı. 4 buçuk saatlik görüşmelerin ardından 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı AK Parti ve MHP'li Meclis Üyeleri'nin 'ret' oyuna karşın CHP ve İYİ Parti'nin oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.

DÜNYADA TEMİZ SUYA ULAŞIM OLDUKÇA ZOR

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "İZSU neden önemlidir? Gece gündüz çalışarak temiz suya ulaşmamızı sağlayan İZSU'ya öncelikle teşekküre etmemiz lazım. Dünya da temiz suya ulaşımın ne kadar zor olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Afrika'da yaşayan insanların yaşadığını herkes biliyor. Suyun bu kadar önemli olduğu dünyada, bize bu kaliteyi sağlayan İZSU çok önemli" diye konuştu.

AK PARTİLİ HIZAL’DAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Toplantıda okutulan faaliyet raporu ve bütçe raporları hakkında söz alan AK Parti Gurubu adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İZSU'nun eksikliklerini İzmir'deki tüm vatandaşların bildiğini söyledi. Hızal, "İZSU belki bizim günlük hayatımızda çok göremediğimiz ancak her zaman görüşmeler dile getirdiğimiz gibi İzmirlilerin altyapı ve su ihtiyaçlarını karşılaması gereken bir kurum. İzmir su ihtiyacını karşılayacak ve İzmir'in altyapı ihtiyacını karşılayacak . Ama biz İZSU deninde İzmirlilerin aklına ne geliyor diye İzmirliler sorduk. İZSU denince akla, su mu , dere mi, altyapı mı geliyor diye sorduk. İzmirlilerden ilginç cevaplar geldi. İzmirlilere sorduğumuzda ilk akıllarına gelen cevap dönem dönem musluklarından akmasın bekledikleri, aktığında da Türkiye'nin en pahalı suyu akıllarına geliyor. Yine İzmirliler ikinci bir cevap olarak yağan her yağmur sonrası taşan dereler ve su baskınına uğrayan sokaklar, işyerleri ve evler akıllarına geliyor. Üçüncü olarak ise bugüne kadar İzmir'de görev almış belediye başkanlarının bir çoğununu hayalini süsleyen yüzülebilir körfez yani körfezin kirliliği akıllara geliyor. Dördüncü olaraktan koku problemi akıllara geliyor. Muhtemelen sizlere verdiği cevaplar da bunlar. Sayın Tunç Soyer'in göreve başlamadan önce kendisine de aynı soruları yöneltseydik kendisi de aynı cevapları verebilirdi. Çünkü seçim vaatleri içinde vardı" dedi.

SU ZAMMI ŞAMPİYONU İZMİR

İzmir'de son dönemlerde İZSU tarafından yapılan zamlara da dikkat çeken Hızal, "Sadece 2019 yılında 100 kilometreye yakın yağmur suyu ayrıştırma hattından bahsetmiş başkan. Yani İzmirliler ile aynı düşünceye sahip. Biz tabi faaliyet raporunu bu 4 temel sorun olarak ortada koyduğu sorunlar ışığında değerlendirmek istiyoruz. Bizlere muhalefet görevi veren hemşehrilerimize sorumluyuz. Birinci teme sorunumuz su. İZSU'nun temel görevi. İzmirliler 2019 da musluklardan akan suyun içme hayalini taşırken, bambaşka bir gerçekle karşılaştılar. İzmir'de musluktan su için tek kişi Mustafa Özuslu diye düşünüyorum. Ancak biz sağlığından endişe duymuştuk. Musluklarından içilebilir su hayalini taşıyan İzmirliler başka bir gerçek ile karşılaştılar. Türkiye'nin en pahalı suyu ile karşılaştılar. Su şampiyonu İzmir. Bir metreküp suyun fiyatı 6.30… Yani İzmir su fiyatları konusunda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Göreve geldiğiniz günden bu yana yüzde 60'a yakın olmak üzere 3 defa zam yaptınız. Dönme dönem İstanbul şampiyonluğu almak için atak yapıyor ancak İstanbul'un şansı mecliste Cumhur ittifakının üyeleri çoğunlukta. İzmir şampiyonluk konusunda ön planda. Şu zammı konusunda açıklamalara yaptığında duyar gibiyim. Biz göre geldiğimizden beri zam yaptık, muhtemelen haziran ayında da zam yapacaksınız. Ancak şampiyonluğu pekiştirmek için Haziran ayında da zam planlanıyor. Girdi fiyatlarında artış var diyeceksiniz. Evet var ancak bu artış diğer şehirler de de olmuş Ancak siz en yakın rakibinize 1 TL fark atış durumdasınız" diye konuştu.

2020 YILINDA KAYIP KAÇAK BEDELİ 660 MİLYON TL

Zamların nedeni olarak kayıp kaçak miktarını hedef gösteren Hızal, Büyükşehir'e yüklendi. Hızal, "Girdi fiyatları noktasına gelecek olursak bende size İZSU'nun aslında su zammı yaparak, İzmirlilerin sırtına yüklediği yükün nedeni kayıp kaçak oranları. İzmir'de 2020 yılında kayıp kaçak bedeli 660 milyon TL. Bunun sorumlusu kim? İZSU… 660 milyon TL kayıp kaçak miktarına sahip İZSU'da suda elde ettiği gelir 1.4 milyon TL. Kayıp kaçak oranlarını düşürmek için çaba harcamayan İZSU, parayı tahsil etmek için bir çaba ortaya koyuyor. İZSU İzmir'de 4 yaşındaki çocuğu icra takibi başlatıyor. Sonrasında kamuoyu baskısı ile bu geri çekiliyor. Ancak aynı İZSU kayıp kaçak oranlarını aşağıya indirmek için bir çaba serf etmiyor. Kayıp kaçak oranlarını yüksek olmasının nedeni hatların eskimiş olması. 1.4 milyon TL gelire sahip İZSU'nun... Bu hali ile İzmir'de kayıp kaçak miktarı 660'Da olur 760'da… Siz yüzde 60'da zam yaparsınız, yüzde 70'de… Bazı milletvekilleri Gördes barajında kaçak arıyor. Aranacak olan kaçak varsa İZSU'da vardır. bence gelsinler burada baksınlar. Kiraz meclis üyelerimiz burada, geçen yıl susuzluktan kırıldırlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Çalıştayı dışında elle tutulur bir proje ortaya konulamadı."

ELEŞTİRİLERİ İZMİRLİLER SİZİN YÜZÜNÜZE HAYKIRIYOR

Sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmir'de yöneltilen eleştiriler ile devam eden Hızal, şu ifadeleri kullandı;

"İZSU denilince aklına gelen ikinci konu; yağan her yağmur sonrası taşan deler, sokaklar, yollar, eveler, işlerleri… İzmir uzun yıllar önce bu konuda en çok acı çeken şehirlerinden biri. Onlarca canını sel ve taşkınlar nedeniyle vermiş bir şehir. Aslında bu konuda en ciddi dersleri çıkması gereken bir şehir. Ancak bu dersler yöneticiler tarafından çıkarılmadı. Deprem olur deprem aklınıza gelir, sel olur sel aklınıza gelir, bunlar gider unutursunuz. İZSU'nun durumu bu. İzmir'deki seller ve taşkınlar sular çekildikten sonra unutuldu… Fotoğraf üst üste konulduğunda demek ki İzmir'de bir altyapı sorunu var. Peki bunun için İBB ne yapıyor? En temel sorunu olan yağmur suyu ayrımını yapması gerekiyor. Sayın başkan da 31 Mart seçimleri öncesi vaatte bulunmuştu. İZSU 2019 yılında kaç kilometre yağmur suyu yapmış? 2016'Dan başlayan 2019' yılına kadar devam eden süreç, son yılların en kötü performansı. 2019'da 34,9 kilometre, 2020'de 33,2 kilometre. Ancak siz diyeceksiniz ki iklim değişikliği ve yağan yağmura hiçbir yer dayanamaz diyeceksiniz. İZSU'nun taşkınlara karşı yaptığı yatırım 33 kilometre. Bu problemi ben söylediğimde itiraz edeceksiniz ancak bunun varlığından İzmirliler bahsediyor. Bunu size, bize ve İzmir Milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bahsediyor İzmirliler. Bu eleştirileri İzmirliler sizin yüzünüze haykırıyor. Çünkü canları yanmış"

3 VEYA 33 YILDA DEĞİL, 103 YILDA BİLE YÜZEMEZSİNİZ

"Taşkınların başka bir sebebi ne? Dereler… Şubat ayındaki baskında bütün dereler taştı. Sizin iddianız çok yağmur yağdı, aşırı yağmur yağdı oldu. Şubat ayı sonrasında yaşanan felaket sonrası dereler ve köprülerin resmi ortada Üçüncü konu da körfez temizliği. BU konuda İzmirlilerin aklı çok karışık. İki yıl önceye kadar bu şehri yöneten belediye başkanı farklı bir yöntemden bahsederken, şimdi bambaşka bir yöntemden bahsediyor. Sayın başkan göreve deldiğinde 2 yıl içinde körfezde yüzeceğini söyledi. Sonra 3 yıl dedi, sonra da görev sürem sonunda yüzeceğim dedi. Biz çokça bu soruyu dile getirdik. Başkan körfezde nasıl yüzeceksiniz? Sizden önceki yönetim körfezde bir sülükülasyon projesinden bahsetti ancak Sayın Soyer göreve geldiğinde 'çözüm çok basit başka yerlerde çözüm aramamak lazım. Biz körfezi temiz tutarsak temizlemek için çaba sarf etmeye gerek yok' diye. Körfez aslında İBB ve İZSU eli ile kirletiliyor. Siz bu kirliliği kesmediğiniz müddetçe bu körfez kirli olmaya devam edecek. Sayın Başkan bugün de körfezde yüzebilir. Başkan körfeze girdiğinde sağlığından endişe duyarız. Asıl mesele İzmirlilerin bu körfezde yüzebilmesi. Ancak bu performans ile değil 3 veya 33 yılda değil, 103 yılda bile yüzemezsiniz. Körfezde balıklar yaşamıyor."

KİREÇ KALICI ÇÖZÜM DEĞİL HEPİNİZ BİLİYORSUNUZ

"Son konumuz ise koku problemi. Sanırım Türkiye'de hiçbir şehirde yoktur. Yıllar önce İstanbul'da vardı ancak Cumhurbaşkanımızın göreve gelişinin ardından sonlandı. İzmir'deki koku sorunu sadece birkaç aparat takmak ile ortadan kalkar mı sanıyorsunuz? Bugün hepimiz buradan çıkacağız Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli'ye gidince bu kokuyu duyacağız. Koku problemini ortadan kaldırmak için yine körfeze derelerde kirlilik akmaması gerekir. Derelere kirliliğin akmaması gerekiyor. Meles çayında kokuyu bastırmak için kireç döküyorsunuz ancak yağan yağmurlar ile kireç gidiyor ve yeniden koku başlıyor. Kireç kesin çözüm değildir. Hepiniz biliyorsunuz…"

İZSU'NUN DURUMU İBB'DEN ÇOK DAHA KÖTÜ



"İBB ve İZSU Genel Müdürlüğü; neden köprüyü yapmıyorsunuz, neden 33 kilometre yerine 133 kilometre yapmadınız? Paranız mı yok? İZSU Genel Müdürlüğü yatırımcı bir kuruluş olmak zorunda. 2020 yılında İZSU kesin hesaba göre 1 yıllık gelir bütçesi 1 milyarken gerçekleşen tahminlerin üzerinde. Bütçe giderine baktığımızda 2 milyar 989 milyon TL. Gerçekleşen 2 milyar 184 milyon TL. Burada önemli olan yatırım. 1 milyar 76 milyon yatırıma ayrılan. Gerçekleşen 554 milyon TL. Bu son 3 yılın en düşük rakamı. Direkt yatırıma ayırdığınız bütçe, yani gayrimenkul sermeye üretim miktarı dediğimiz bütçe, bu da 336 milyon… 30 ilçeye ayrılan rakam. Her ilçeye 11 milyon geliyor. Çok ilginç… Sayın grup sözcüsü de aynı ifadeleri kullandı, belediye başkanımız da aynısını kullanıyor. Her gittiği ilçede şu ilçeye bu kadar yatırım yapıyor diye. 2020 yılındaki yatırım miktarınız ortada. İZSU ne yapıyor? İZSU binin üzerinde aracı olan bir kurum. Bu yetmemiş, bin 91 aracı olan İZSU geçen yıl 640 araçlık ihaleye çıkmış. Bir yıllık ihale bu... Bu sene farklı bir şey yapmış, yine 640 araçlık ihaleye çımış, bu araçların içinde 62 araç binek makam aracı. Bunu da yatıma koyarsanız evet eksik bilgi, ancak bu yatırım değil israf. Faaliyet raporunun son kısmında performan tablosu var. Neden 300 milyon yatırım bütçesi ayırdığımız bu tabloda görülüyor. Hedef tutmayan onlarca veri var elimizde. İzmir'in geldiğimiz noktada kışın taşan yazan kokan şehir haline geldi. Hepimiz İzmir'de yaşamaya devam ediyoruz. İzmir ve İzmirliler bunu hak etmiyor. Gelin hep beraber iş birliği ile İzmir'in sorunlarını ortadan kaldıralım. Tablo ortada, bütçe ortada, performans ortada. Maalesef İZSU'nun durumu İBB'den çok çok daha kötü. Bu nedenle biz bu hali ile gerek 2020 yılı faaliyet raporu, 2020 yılı kesin hesap raporuna olumlu oy kullanmamız mümkün değil. Bu nedenle olumsuz oy kullanacağız."

ARTIK TEDBİRLER ALMALIYIZ



Hızal'ın ardından söz alarak kürsüde açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, "Büyükşehirlerdeki atık su bedelleri ve içme su miktarları belli. Ülkemize baktığımızda İzmir'de su fiyatları çok yüksek. Çok pahalı su kullanıyor İzmirliler. Bunu hak etmiyor İzmir.İZSU sahada çalışmalarını sürdürüyor. Taşan derelerin genişletilmesi, hasar gören yıkılan yerlerin onarılması gibi çalışmalar sürüyor. Ancak gerçekten baktığınızda artık yağmurlar yağıyor afetlere dönüşüyor. Artık tedbirler almalıyız. Biz yerel yönetim belediyeyiz. Tedbirlerimizi afetler olmadan almalıyız. İnsanlarımız hayatını kaybetti selde… Son yağmurda gördük ki daha etkin ve gerçekçi tedbirler alınması gerekiyor. Bunun için İBB ve İZSU'nun bunu dikkate almasını temenni ediyorum" dedi.

KAYIP KAÇAK ORANLARINI BİTİRİLECEĞİ KONUSUNDAKİ İNANCIMIZ TAM

İYİ Parti adına söz alarak açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç ise, "AK Parti adına Özgür bey, MHP adına ise Sayın Şahin bir takım eleştiriler ve önerilerini belirtti. Bütün bu yapıcı açıklamaları saygı ile karşılıyorum. Ancak 4,5 milyonluk bir kentin su ve kanal altyapısını ayakta tutmak gerçekten çok nemli ve hassas bir durum. Şu an 24 saat sularımız akmakta. Bunların 24 saat korunup bakımı yapılmakta. İş yapılan yerde mutlaka hata olur ancak önemli olan kasıktı bir tutum sergilenmemsi. İZSU'yumuz stratejik planlar doğrultusunda su çalışmalarında önemli öncelikler verilmekte. Bazı ilçelerimiz de yüzde 40-50 su kaybı olduğunu söylemişti ancak istikrarlı bir çalışma ile yüzde 26 oranına ulaşması son derece olumlu bir durum. İZSU'yumuz 2020-2024 stratejik plan doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmekte. Planlana çalışmaları bu süreçte kayıp kaçağın bitireceğine inancımız tam. İYİ Parti olarak faaliyet raporuna olumlu oy kullanacağımızı belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR SUYU HATTIMIZ ARTIK SOS VERİYOR

Söz alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda buluanan AK Parti Selçuk Meclis Üyesi Sema Yeşilçimen ise, "Belediye sicil çok zor zanaat. Biraz önce performansta da ilçemizde biyolojik arıtma tesislerimiz var. Uzun yıllardır denize akıyor. Bu güne kadar projenin yüzde 7'si tamamlanmış Menderes'de ayrıca DSİ'nin kanal temizliği var. Bizim talebimiz bunu bir an önce tamamlanıp hayata geçirilmesi. Selçuk'a uzun yıllar önce yapılan yağmur suyu hattımız artık SOS veriyor. Bunla ilgili İZSU'nun çalışması var merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ SORUN HARİÇ BÜYÜK BİR SORUN YAŞAMADIK

Karaburun ile ilgili iddialar hakkında söz alan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Bölgem ile ilgili sizi yanlış bilgilendiriyorlar Özgür bey. Ben devraldığımdan beri bölgemizde birkaç büyük sorun dışında, bozulmadan kaynaklanan sorun yaşamadık susuzlukla ilgili. Onu da telafi etmek için İZSU ekipleri gece gündüz çalışarak müdahile etti. Belki doldurma su ancak benim vatandaşım susuz kalmadı. Bir iki gün içinde sorunlar giderildi. 13 kilometre Mordağan'da yağmur suyu kanalı yapıldı, çok şanslıymışım demek ki. Karaburun tarafında yine programlana çalışmalar var. Gerçekten doğal afetleri yaşadığımız zamanları yaşıyoruz. Biz her ihtiyaç duyduğumuzda İZSU personeli gece gündüz demeden, yanımızda bulduk" diye konuştu.

EĞER DSİ BARAJ YAPARSA ÖRNEK VERDİKLERİ MİKTARLARA DÜŞECEKTİR

İddialar ile ilgili yeniden söz alan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, İzmir'de yaşanan felaketlere dikkat çekti. Kökkılınç, "Özgür Hızal arkadaşımız bazı markalar verdi makam araçları ile ilgili. Bu konuda da sanırım yanıltıldı. O markalar İZSU tarafından kullanılan araçlar değil. DSİ'nin ve Karayollarının kullandığı makam araçları. Bizim bürokratlarımızın kullandığı araçla kapıda onlara bakabilirler. Su faturası örnekleri verildi. Arkadaşlarımız bunu açıkladılar, depolama yüksekliğinden bahsettiler. DSİ'nin baraj yapması gerekiyor İzmir'e ancak ne yazık ki yüzde 35 baraj suyu ile temin ediliyor geri kalan kuyulardan alınıyor. Eğer DSİ baraj yaparsa örnek verdikleri miktarlara düşecektir. İtfaiye hizmet bölgesi ile ilgili bazı fotoğraflar gösterildi. 8 yıl farkla iki fotoğraf gösterildi. 8 yıl arayla İzmir büyük sel felaketleri ile karşı karşıya kaldı, felaketler kamu özel diye ayrım yapmıyor" dedi.

BİLGİSİ OLMAYAN MİLLETVEKİLLERİ KONUŞUYORLAR

AK Parti adına söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise, Gördes Barajı eleştirilerine yanıt verdi. Yıldız, "Karaburun Belediye Başkanımız 10 kilometre yağmur suyu hattı yapıldı diyor ancak faaliyet raporlarına baktığımızda burada yok. Grup Başkanvekilimizin verdiği rakamda gerçeklik ilkesinden yaklaştı dedi. Buradaki sermaye giderlerine baktığınızda Özgür Bey'in gösterdiği rakamlar kitapçıklarda mevcut. Ozan bey bir takım ifadeler kullandı, kürsüye çıkıp konuşmak değil, söylemde değil eylemde bulunun dedi. AK parti olarak 2 yıldır meclis üyeliği yapıyoruz. AK Parti ve İttifak ortağımız ile biz memleketi ilgilendiren konu ile ilgili siyaset ürettik. Gelen önergelerin yüzde 92'sini oy birliği yapan meclisi. Biz grup başkanvekilimiz ile bir önerge verdik. Bir çalışma grubu kurulması, birikmiş meselelerin birlikte çözülmesini Ankara nezdinde talep ettik. 2,5 ay bu önergemiz komisyonlarda süründü. Sonrada uyumlu bir çalışma olduğundan buna gerek yoktur dendi. Biz İZSU'nun misyonuna baktığımızda kaliteli su, atık yönetimini görüyoruz. Temele döndüğümüzde 3 ya da 5 madde üzerinden İzmir'in sorunlarını tartışıyoruz. Kasım ayı İZSU bütçesini konuşurken de uzun uzun konuşmalarımız oldu. Biz sayıları ya da rakamları sizin ifadelerinizden alıyoruz. Biz körfezin kirliliği üzerinden siyaset yürütmedik, başkanın televizyon programındaki söylemlerine cevap vermiştik. Barajlar ile ilgili iddialar var. Gördes barajından aldığımız su oradaki yer altı sularının dinlenmesine olanak sağlamsız. 2045 yılında ulaşacağı rakam 45 milyon metreküp. Yani kademe kademe artacak bir durum söz konusu bu. İzmir'de hükümet yatırımı yok demek doğru değildir. Daha geçen 3 barajın devrini yaptık. Gördes barajı ile ilgili bilgisi olmayan milletvekilleri konuşuyorlar. Biz maalesef kendimiz tekrar eden noktada bulunuyoruz. Eleştirilerimizin bir adım önünde bir şey göremiyoruz. Biz diyoruz ki mesele İzmir'se siyaset yapmayacağız, gelin sorunları birlikte çözelim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN İKİNCİ DÖNEMİMDE YÜZECEĞİM DİYECEKTİR

AK Parti sıralarından söz alarak konuşan Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Başkan Soyer'in 'körfezde yüzeceğim' söylemini eleştirdi. Boztepe , "Yasaklar insanı teşvik eder. Aslında Başkan vEKİLİMİZ söz vermiyorum demeseydi söz istemeyecektim. Bülent Sözüpek arkadaşımız ben mali müşavirim dedi. Bildiğimiz bir hikaye var , 3 mali müşavir gider iş adamıyla konuşur. İlki girer 2+2 kaç eder der 4 der, ikinci giren 2+2 sorusuna 22 der o da çıkar. Üçüncüsüne sorar 2+2 kaç diye o da siz kaç isterseniz o eder der… Kayıp kaçakların dışında bir de İzmir'de kaçak kullanım var. Bunun önünü mutlaka ama mutlaka almalıyız. İzmir'in suyunu imkanı olan kimse içmez. Ancak arka sıradakiler dediğimiz kesim suyu içiyor. Karşıyaka, Çiğli, Konak, Bayraklı tarafından korkunç ir koku var. İBB Başkanımızı az bir borcu olan belediye ve İZSU'yu devralmıştı ancak şu an çok büyük krediler çekildiğini ancak yatırım yapılmadığını herkes gördü. Bundan 1 ay önce Büyükşehir Belediye başkanımızı bir televizyon programında 3 sene dedim ancak görev sonunda diye düzeltmişti. Ben inanıyorum ki sene sonra başkan ikinci dönemimde yüzeceğim diyecektir. Ben buna inanıyorum. Çok vaatte bulunmamın bir anlamı yok" dedi.

HİÇBİR ŞEY YAPILMADI DEMEK ÇOK DOĞRU OLMAZ

Eleştiriler sonrası kürsüye çıkarak cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, AK Parti Gurp Sözcüsü Hakan Yıldız'ın verdiği rakamlar üzerinden AK Parti sıralarını eleştirdi. Soyer, "Şu an 27 kuyu açtık Kiraz…2da daha açılmaya devam ediyor. Umarım Kiraz'da bu yaz susuzluk sorunu yaşamayacağız. Selçuk ile ilgili de arıtma tesisi ihalesi bu yıl içinde yapılamıyor. Önümüzdeki yıl başında ihalesi yapılabilecek. Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum suların çöküşü ve obrukların açılması ile ilgili. Hazırladığı metinleri memnuniyet ile dinlemek isterim. Buradaki mesele vahşi sulama dediğimiz mesele aslında tarım politikasındaki eksiklikler nedeniyle ortaya çıkan tablo. Bu nedenle bunu söylemde bırakmamak için yaptığınız çalışmalar var. Önümüzdeki ayın 5'nci o bölgede diktiğimiz saz çavdarının hasadını yapacağız. Bu sayede vahşi sulamayı bir nebze aşağıya çekmeye çalışacağız. Hakan beyin kafası karışık çok açık. 2 milyar 10 milyon gider bütçesi olan İZSU 841 milyon yatırım yapmış. Bu para buharlaşmadı. Her bir lirası yaptırım olarak orada duruyor. Ancak bu yatırım duruyor. Hiçbir şey yapılmadı demek çok doğru olmaz" dedi.

İZSU SAYESİNDE SUYA ERİŞEMEYEN TEK BİR HANE YOK

İddiaların ardından İZSU ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Soyer, ilerleyen süreçte İzmirlilerin susuzluk srunu yaşamaması için önlemler aldıklarını belirtti. Soyer, "1987’de kurulan İZSU, 34 yıllık birikimi ve tecrübesiyle, sadece İzmir’in değil, ülkemizin öncü ve en önemli kurumlarından biri. Türkiye’de suyun yarım asırı aşkın bir süredir doğru yönetilmediğini biliyoruz. Bu durumu İzmir’den başlamak üzere değiştirmeye ve suyun yönetimindeki çağdaş ilkeleri ve çözümleri şehrimize taşımaya kararlıyız. İZSU, yenilikçi vizyonu ile Stratejik Planında bambaşka bir su yönetimi tarif ediyor: “Su ekosistemine öncelik vererek çevreye zarar vermeden doğaya dönüşümü sağlayan, dünün zenginliklerini gelecek nesillere aktararak yaşanabilir bir çevre bırakan öncü kurum olmak.” Bu vizyon cümlesi, İZSU’nun 2020-2024 stratejik planının özünü teşkil ediyor. Bu stratejik planının gerçekleşebilmesi için emin adımlarla ilerlediğimiz dört stratejik hedef belirlemiştik. Bunlardan birincisi, her bir vatandaşımızın sağlıklı suya erişimini güvence altına almak. Şu anda ve gelecekte, İzmir’de suyun eksikliğinin hissedildiği tek bir hanenin bile olmamasını sağlamak. Çok şükür ki şehrimizde İZSU sayesinde suya erişemeyen tek bir hane yok. Dahası, iklim krizi ve kuraklıkla yüzleştiğimiz bu çağda gelecek otuz yıl içinde de vatandaşlarımızın susuzluk sorunu yaşamaması için her türlü önlemi almış ve gerekli projeleri şimdiden başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

BU GÜNE KADARKİNDEN ÇOK BAŞKA BİR YAKLAŞIM UYGULUYORUZ

Türkiye'ye örnek olarak düzeyde yatırımları İZSU olarak yapacaklarını belirten Soyer, "İZSU’nun ikinci stratejik hedefi, evlerimize ulaşan suyun kullanıldıktan sonra doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak. Yani atık suların temizlenerek geri dönüşümünü sağlamak. İZSU bu konuda ülkemize örnek olacak düzeyde yatırımlarını tamamlamış bir kurum. Bununla ne kadar gurur duysak az. Birazdan bu konuda gelecek nesiller için attığımız yeni ve dev adımları anlatacağım. Üçüncü hedefimiz, İzmir derelerinin ve Körfezi’nin ekosistem temelli yönetimini sağlamak ve su kalitesini yükseltmek. Yani İzmir’in biricik körfezini temizlemek. Bu konuda sorunu kökünden çözmek için bu güne kadarkinden çok başka bir yaklaşım uyguluyoruz. Attığımız adımlar, çok kısa sürede yüzülebilir körfez hedefine ulaşmamızı sağlayacak. Konuşmamın ilerleyen bölümlerinde kimi zaman körfezin kirlenmesi, kimi zamansa İzmir’in altyapı sorunu olarak dillendirilen bu konuda hazırladığımız kapsamlı planı, tüm detaylarıyla aktaracağım. Dördüncü ve son hedefimiz ise, kurumsal kapasitenin ve işleyişinin güçlendirilmesi. İZSU’nun su yönetimi konusunda dünyadaki öncü ve yenilikçi kurumlarda biri haline gelmesi. Diğer hedeflerimizde olduğu gibi, bu hedefimizde de başarıya yürümek için kararlıyız" diye konuştu.

İZMİR’DE HİÇ KİMSEYİ VE HİÇBİR HANEYİ SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ

"İzmir kent merkezimizde, önemli bir nüfusun su ihtiyacını karşılayan Halkapınar Kuyularından alınan suyun arıtıldığı Halkapınar arıtma tesisinin kapasitesini %50 artırarak 1000 lt/sn’den 1500 lt/saniyeye çıkaracak yeni ünitenin yapımı devam ediyor. Böylece İzmir’e yıllık 18 milyon metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu kaynağı daha yaratmış oluyoruz. Çok kısa sürede şehrimize kazandırdığımız 22 milyon metreküplük kuyular ve 18 milyon metreküplük Halkapınar kaynakları, İzmir’in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndan bir yılda alınan suyun yüzde 40’ına karşılık geliyor. Gördes Barajı’ndan bu güne kadar tedarik edilen suyun ise kat kat üzerinde. Özetle, İzmir’e birkaç yıl içinde Gördes Barajı’nın tamamı ve Tahtalı Barajı’nın neredeyse yarısı kadar yeni içme suyu kaynağı kazandırdık. İzmir’de hiç kimseyi ve hiçbir haneyi susuz bırakmayacağız."

KARABURUN İLÇEMİZ DE SU KAPASİTESİ BAKIMINDAN DAHA DA GÜÇLENECEK

"İzmir İçme Suyu Master Planına göre, İzmir 2030 yılından sonra içme suyunun bir kısmını deniz suyundan tedarik etmek zorunda kalabilir. Bu doğrultuda, ilk yatırımımızı susuzluk riskinin en yüksek olduğu Çeşme ilçemizde yapmaya karar verdik. Çeşme’de Kara Abdullah Burnu’nda Deniz Suyu Arıtma Tesisi için çalışmalarımızı başlattık. Bu projenin 2023 yılında hizmete girmesini hedefliyoruz. Şimdi size kısaca yaptığımız içme suyu arıtma tesislerinin bazılarını anlatmak istiyorum: 5 milyon TL yatırım bedeli ile imalatını tamamladığımız Karaçam içme suyu arıtma tesisimiz Bornova ilçemizin Karaçam, Kayadibi, Beşyol, Çiçekliköy ve Yakaköy mahallelerine yeni bir kaynaktan içme suyu sağlıyor. Mordoğan artık yaz mevsiminde su sorunu yaşamayacak. 3,5 milyon TL yatırım bedeli ile imalatını tamamladığımız Mordoğan İçme Suyu Arıtma Tesisimiz’i işletmeye aldık. Toplam 13,5 milyon TL yatırım bedeli ile imalatına devam ettiğimiz Dikili Çandarlı İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Çandarlı Göleti’nin içme suyunu 3 km'lik iletim hattı yaparak Ağustos ayı içerisinde işletmeye alıyoruz. Mordoğan gibi, Dikili Çandarlı da artık yaz mevsimlerinde susuzluk yaşamayacak. 63 lt/sn kapasiteli Karaburun Bozköy İçmesuyu Arıtma Tesisimiz ve iletim hattımızın ihalesine çıkıyoruz. Tesisi 2022 yılında işletmeye alıyoruz. Bu sayede Karaburun ilçemiz de su kapasitesi bakımından daha da güçlenecek."

TORBALI’DA, İÇMESUYU İÇİN 58 MİLYON TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

"İçme suyu kaynaklarını çoğaltmak için yeni tesisler açmanın yanı sıra uzun yıllar ihmal edilmiş ve kayıp kaçaklara neden olan iletim hatlarının değişmesi için de il genelinde seferberlik başlattık. Su kaçağının en yüksek olduğu yerlere öncelik verdik. Toplamda 605 kilometrenin, yani İzmir - Ankara arası kadar bir mesafelik hattın yenilenmesini sağladık. Kayıp ve kaçakları engelledik. Dikili ilçe merkezinde 35 km iletim hattının ve 135 km şebeke hattının yenilenmesi ile kışın 40 bin, yaz aylarında 400 bin kişinin yaşadığı ilçemizde kesintisiz ve sağlıklı su sağlamış olduk. 53 milyon TL tutarındaki yatırımımız tamamlandı. Torbalı ilçesi Ayrancılar mahallesinin 146 km uzunluğundaki eskiyen içme suyu hatlarını 25 milyon TL yatırım bedeli ile yeniledik. Yine Torbalı ilçemizin özellikle merkezinde su kaçaklarının artmasına neden olan, eskiyen 270 km uzunluğundaki hatların yenileme ihalesini yaptık, 120 km’si tamamlanan imalatların kalan kısmı devam ediyor. 7 bin 500 metreküp kapasiteli yeni bir su deposunun da yapıldığı Torbalı’da, içmesuyu için 58 milyon TL yatırım gerçekleştiriyoruz."

ÇUKURLARLA İLGİLİ MAĞDURİYETLERİ HIZLA GİDERİLECEK

"Bergama ilçemizin muhtelif köy ve mahallelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 30 km içme suyu hattını ayrıca Göçbeyli Mahallesi’nin 26 km uzunluğundaki tüm içme suyu hatlarını 9 milyon TL yatırım bedeli ile yeniledik. Bergamayı 56 km sağlıklı içme suyu hattına kavuşturduk. Selçuk’ta 7, Aliağa’da 12, Menemen’de 13, Beydağ’da 14, Kiraz’da 24, Tire’de 62, Ödemiş’te 42, Yarımada’da ise 35 kilometrelik içme suyu nakil hattı yenilendi. Bu arada altını çizmek istediğim önemli bir detay var. İZSU, yaptığı altyapı çalışmalarının ardından doğabilecek rahatsızlıkları en kısa sürede çözmek üzere yeni bir uygulama başlattı. Bundan böyle kazılan yolların üst kaplamaları çalışma biter bitmez, proje dahilinde yapılacak. Çalışmaların yapılmasının ardından vakit kaybetmeden üst kaplamalar tamamlanacak, vatandaşlarımızın yollardaki çukurlarla ilgili mağduriyetleri hızla giderilecek."

ÇEŞME’YE YENİ BİR SU KAYNAĞI DAHA SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ

"Bildiğiniz gibi Çeşme ilçemiz, yaz nüfusunun en fazla olduğu turizm bölgemiz. Burada Ildır kuyularından gelen 42 km uzunluğundaki iletim hattını yenileyerek Çeşme’nin yaz mevsimindeki su sıkıntısını ortadan kaldırdık. İlçemizde Ardıç, Celal Bayar, Ilıca, Boyalık, Altınyunus, Musalla, Fahrettinpaşa ve Çakabey mahallelerinde 260 km şebeke hattı yenilendi. Alaçatı Merkez mahallesinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Germiyan Köyiçi, Yalı Mahallesi, Reisdere mahallelerini kapsayan 85 km uzunluğundaki şebeke hattımızın ihalesini yaptık, yıl sonuna kadar imalatlarını tamamlayacağız. Çeşme 1. ve 2. Etap projelerinin toplam yatırım tutarı 190 milyon TL oldu. Karareis ve Salman göletlerinden alacağımız suyun Çeşme ilçemize iletimini sağlayacak toplam 6,5 km uzunluğundaki hattın da yapım ihalesine çıkıyoruz. Böylece Çeşme’ye yeni bir su kaynağı daha sağlamış olacağız."

40 YILLIK ŞEBEKEDEN KAYNAKLANAN KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

"Seferihisar ilçemizde öncelikli olarak merkezde yaşanan su kaçaklarının önlenmesine yönelik şebeke yenileme ihalemizi yaptık. İşin yer teslimi yapıldı, çalışmalar başladı. Seferihisar’da toplam 249 km uzunluğundaki şebekeyi yeniliyoruz. 79 milyon TL’lik yatırım yaptığımız bu çalışmayla, kış mevsiminde 48 bin, yaz aylarında 210 bin olan nüfusun su ihtiyacını karşılamış olacağız. Foça ilçemizde 29 km’lik iletim hattının ve 67 km’lik şebeke hattının yenilenmesi ile 40 yıllık şebekeden kaynaklanan kayıp kaçakların önüne geçildi. Ayrıca 5 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu yapılarak ilçenin su sıkıntısını ortadan kaldırdık. 49 milyon TL tutarındaki yatırımımız tamamlanma aşamasına geldik. Foça’da kayıp kaçakları önlemeye yönelik çalışmalarımız sayesinde daha önce 9 kuyuyla ancak karşılayabildiğimiz Foça’nın içme suyu ihtiyacını şimdi 4 kuyu ile karşılıyoruz. Kayıp kaçakları en aza indirmek üzere kararlılıkla çalışan İZSU,,, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2023 için koyduğu yüzde 30 hedefini şimdiden yakalamış durumda. İzmir genelinde bugünkü kayıp kaçak oranımız yüzde 28. Bu oranı Menderes’te %10’a, Bayındır’da %11’e, Urla’da %7’ye indirdik. Hedefimiz tüm ilçelerde ve İzmir genelinde çok daha düşük seviyeleri yakalamak. Birçoğunuzun bildiği gibi ülkemiz tatlı su kaynaklarının yüzde 77’si tarımda kullanılıyor. İçme suyu için kullandığımız su miktarı yüzde 10’a dahi ulaşmıyor. Özetle, evlerimizde kullandığımız suyun yaklaşık sekiz katını tarımsal sulamada tüketiyoruz, daha doğrusu israf ediyoruz. Tarımsal sulama elbette bir zaruret fakat yapılan bilimsel çalışmalar çok daha az su kullanarak, tarımda daha yüksek gelir elde edebileceğimizi gösteriyor. Ocak 2021’de başlattığımız İzmir Tarımı programı, yanlış ürün deseni ve vahşi sulamayı ortadan kaldırmak için hazırlandı. İzmir Tarımı ile tarımsal sulamayı orta vadede yüzde elli oranında azaltarak gelecek nesillerin içme suyu hakkını şimdiden güvence altına almış olacağız. İZSU’nun ikinci stratejik hedefi; atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak. 67 adet atıksu arıtma tesisini işleten İZSU Genel Müdürlüğümüz, Avrupa Birliği standartlarında arıtma yapan 23 ileri biyolojik arıtma tesisi ile bu alanda Türkiye’de lider konumda."

14 YENİ TESİSİN İSE İMAR PLANI VE İZİN SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

"Ancak daha fazlasını yapmak için de sürekli çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılmış olan ve yıllık 275 milyon metreküp atıksu arıtan 23’ü ileri biyolojik, 67 adet atıksu arıtma tesisine ilaveten 3 adet arıtma tesisinin yapımı devam ediyor. 2 tesisimizin proje çalışmaları, 7 tesisin yapım ihalesi hazırlık çalışmaları, 14 yeni tesisin ise imar planı ve izin süreçleri devam ediyor. Yani 2024 yılının sonuna kadar 93 adet atık su arıtma tesisini hizmete almış olacağız. Bu rakamlar İzmir’in doğasıyla uyumlu bir şehir olması yönündeki çabamızın, İZSU’nun gösterdiği özverinin ve lider bir kuruluş olduğunun kanıtı niteliğindedir. Bütün bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte İzmir de arıtması olmayan yerleşim kalmayacak. Torbalı’da Küçük Menderes’in daha temiz akması için 100 milyon liranın üzerinde bir yatırımla Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini, yeni üniteler yaparak arttırıyoruz. Üstelik bu tesis, sadece evsel atık suları değil sanayiden gelen atık suları da arıtacak."

KÖRFEZE KARIŞAN KİRLİLİK KAYNAĞI ORTADAN KALKACAK

"Yaşadığımız iklim krizi atık suları son derece değerli hale getirdi. Arıtmalardan çıkan suları sanayide, tarımsal sulamada ve kentsel yeşil alanlarda kullanılmak üzere geri kazanıyoruz. İlk etapta 9 atıksu arıtma tesisinde geri kazanım üniteleri kurmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Tire ve Bayındır Hasköy’de ihalemizi gerçekleştirdik. 9 arıtma tesisimizden yıllık 36 milyon metreküp suyu kazanıp farklı sektörlerde yeniden kullanıma sunacağız.Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, üçüncü stratejik hedefimiz, İzmir derelerinin ve Körfezi’nin ekosistem temelli yönetimi, yani körfezimizin temizlenmesi. Yüzülebilir körfez hedefimiz için bugüne kadar öngörülenden çok daha farklı bir plan uygulamaya koyduk. Körfezi, içinden değil, sorunun kaynağından itibaren temizlemeye başladık. Bu yüzden çalışmalarımız göze pek görünmüyor olabilir. Fakat biz Buca’da, Bornova’da ve Körfez havzasının tüm bölgelerinde yıllardır bekleyen yağmur suyu ayrıştırma projeleri için kazma vurduk. Kirlilik sorununu dışarıdan kuşattık. Son iki yılda 72 kilometrelik ayrıştırma kanalı tamamlandı ve ihalesini yaptığımız 62 kilometrenin yapımına başlandı. Bu yıl ise 204 kilometrelik ayrıştırma kanalının yapımını ihale ediyoruz. Ayrıca 250 km yağmur suyu hattının daha proje çalışmaları devam ediyor ve önümüzdeki sene yapım ihalesine çıkılacak. Böylelikle, 2024 yılına kadar 588 km yağmursuyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırmasını yapacağız. Süreç tamamlandığında, İzmir sel riskinden kurtulacak, arıtma tesisimizin ömrü uzayacak ve aşırı yağmurlu günlerde körfeze karışan kirlilik kaynağı ortadan kalkacak."

120 KİLOMETRELİK YAĞMURSUYU VE AYRIŞTIRMA HATTI PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

"588 kilometrelik yağmursuyu imalatlarımız tamamlandığında toplam 6 bin 825 hektarlık alanda sel baskını ihtimalini önleyeceğiz. 588 kilometre ayrıştırılması gereken yağmur suyu hattının cüzi bir kısmına karşılık gelmekle beraber, bu çalışma ile körfezin kirlilik kaynağının yüzde 70’ini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bunun nedeni, yapılacak ilk 588 kilometrelik hattın körfezin asıl kirlilik kaynağını oluşturan ana omurga olması. Şimdi size yeni 588 kilometrelik yağmur suyu hattından oluşan yeni Körfez Vizyonumuz’un ayaklarını tek tek tanıtmak istiyorum. Yapımı devam eden projelerimiz: Buca ilçesi projemiz 15 kilometre, Bornova ilçesinde Kazım Dirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu, Ergene ve Erzene mahallelerinde 30 kilometre, Konak: Gültepe, Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı mahallelerinde 17 kilometre. 2021 yılında yapımına başlanacak olan ve toplamda 204 kilometreyi ayrıştıracak projelerimiz: Karşıyaka Zübeyde Hanım ve İnönü mahallelerinde 6 kilometre, Karabağlar Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili mahallelerinde 7 kilometre, Bayraklı’nın Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur mahallelerinde 11 kilometre, Çiğli’nin Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent ve Balatçık mahallelerinde 21 kilometre, Konak’ın Ali Reis, Hurşidiye, Namazgah, Sakarya, Yenigün, Akarcalı, Ballıkuyu, Kadifekale, Kocakapı, Kültür ve Alsancak mahallelerinde 13 kilometre, Konak Çınarlı mahallesinde ve gökdelenler bölgesi olarak tabir edilen Ege ve Umurbey Mahallelerinde 18 kilometre, Buca’nın Hürriyet, Bucakoop, Yıldız ve Kuruçeşme mahallelerinde 8 kilometre, Poligon, Üçkuyular, Göztepe ve Hıfzıssıhha bölgelerinde ise 120 kilometrelik yağmursuyu ve ayrıştırma hattı projeleri hayata geçirilecek, 2024’e kadar tamamlanacak projeler ise toplamda 250 kilometrelik bir hattı kapsıyor."

ONAYIN ALINMASI KONUSUNDA DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ

"Balçova Bölgesi, Karataş Bölgesi, Bornova İkinci Etap ve Buca Şirinkapı’dan oluşan bu projeler arasında Balçova Bölgesi büyük önem taşıyor. Balçova etabını tamamladığımızda tüm bu bölgedeki kanalizasyon suları artık Çiğli Arıtma’ya değil, Narlıdere’deki arıtma tesisine gidecek. Bu da Narlıdere’deki tesisimizin kapasitesinin iki kat artırılmasını gerektiriyor. İZSU bu konuyla ilgili tüm hazırlık çalışmalarını tamamlamış olmasına rağmen, Milli Savunma Bakanlığımız’dan arıtmanın kapasite artışına dair nihai onayı henüz alamadık. Balçova ayrıştırma projesi İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için tarihi önem taşıyor. Çünkü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na yüksek kesimlerden gelen sular, birleşik sistem olması nedeniyle buradaki kollektörün kapasitesini çok zorluyor. Bu durum, yağmurlu günlerde kirliliğin körfeze zorunlu deşarjına neden oluyor. Balçova ayrıştırma projemiz sahile inen suların Çiğli Arıtma yerine Batı’daki Narlıdere’ye ulaşımını sağlayarak körfezin en büyük kirlilik kaynaklarından birini tümüyle ortadan kaldıracak. Bu nedenle tüm Meclis üyelerimizin tarihi öneme sahip bu proje için Mili Savunma Bakanlığımız’dan gerekli onayın alınması konusunda desteklerini bekliyoruz."

ÇİĞLİ ARITMA TESİSİ’NİN ÖMRÜ UZAYACAK

"Bildiğiniz gibi önceki dönemde Körfezi temizlemek için geliştirilen yaklaşık 1.2 milyar TL maliyetli sirkülasyon kanalı projesi vardı. Gerekli teknik incelemeleri tamamladıktan sonra, Körfezin temizlenmesi için yukarıda tüm detaylarını aktardığım yağmur suyu ayrıştırma kanallarının çok daha öncelikli ve zaruri olduğuna kanaat getirdik. Sirkülasyon kanalı projesi yapılsa bile, birleşik sistem devam ettikçe, yani yağmur suyu hatları ve kanalizasyon sistemi birbirinden ayrılmadığı sürece körfezin kirlenmesinin önüne geçilemeyeceğini net bir şekilde gördük. Özetle, sürekli kirlenen bir şeyi yüzeysel olarak temizlemeye çalışmak yerine, kirliliğin kaynağını kökünden ortadan kaldırmaya karar verdik. Aldığımız tarihi karar, bilimseldir, gerçekçidir ve İzmir Körfezi’ni bir daha kirlenmemek üzere temizleyecek olan yegane yöntemdir. Bu nedenle tüm Meclis üyelerimizden 588 kilometrelik yağmur suyu kanalı ayrıştırma hedefimizi kısa sürede gerçekleştirmek için tam destek bekliyorum. 588 kilometrelik yatırımımız tamamlandığında, Güzelbahçe’de aldığımız Mavi bayrak unvanı, etap etap körfezin içlerine, İnciraltı’na ve ardından Konak ilçemize doğru yaklaşacak. Dahası şehrimizdeki sel riski ortadan kalkacak ve Çiğli Arıtma Tesisi’nin ömrü uzayacak."

KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİ TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR

"İZSU Genel Müdürlüğümüz, İzmir'de iki yılda 1600 km dere temizlik çalışması yaptı ve bu çalışmalar kapsamında toplam 800 bin ton çöp, çamur ve teressubat dere yataklarından taşındı. Ayrıca 40 km dere ıslah çalışması tamamlandı ve çalışmalarımız devam ediyor. 2 Şubat tarihinde yaşanan afet sonrası İzmir genelinde derelerde; 65 noktada 1500 metre taş duvar, 1000 metre istinat duvarı, 425 metre betonarme menfez, 900 metre betonarme U kesit, 66 bin metrekare dere tabanı iyileştirmesi yapımını, 27 milyon TL yatırımla başlattık. Manda Çayı temizlik ve zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında, dere tabanında biriken 83 bin ton dip çamur alındı. 600 metre mesafede taban ve şev betonu atılarak ıslah çalışması yapıldı. Olası taşkınlar önlendi, oksijen oranı arttırılarak canlı popülasyonu arttırıldı. Bostanlı Ahırkuyu Deresi’nde İZSU ekiplerince dere temizliği ve akışkanlığını sağlamak, oksijen oranını arttırarak deredeki canlı hayatını korumak ve arttırmak amacıyla çamurların temizlenmesi 5 günde tamamlandı. Çalışmalarda 6 bin ton çöp, çamur ve teressubat çıkarıldı. Karabağlar’da taşkın sorunu yaşanan Çitlembik Deresi’nin Yeşillik Caddesi altından geçtiği noktada yapılan düzenleme ile menfez kesiti genişletilerek, taşkına karşı önlem alındı. Meles Deresi’nin Gaziler Caddesi ile kesiştiği İtfaiye’nin ve Kemer Alt Geçidinin olduğu noktada Tarihi Kemer Köprüsü’ne de müdahale edilemediği için son yağışlarda ciddi sıkıntılar ve taşkınlar yaşanmıştı. Bu nedenle İzmirimiz’in tarihi değerlerine dokunmadan ilave bir kesit ile derenin yan kısmından 180 m uzunluğunda bir derivasyon hattı imalatı yapılmasına karar verdik. Kış mevsimi öncesi tamamlanması için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

İZSU’NUN YILLIK KAZANCI, 23 MİLYON TL OLACAK

"İZSU ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Karşıyaka Peynircioğlu Deresi’nde farklı bir dere kullanım projesini hayata geçirdik. Doğa esaslı çözümlerle ele aldığımız Peynircioğlu Deresi’ndeki anlayışımızı tüm şehir geneline yaygınlaştırmayı, tüm dere hatlarını birer yeşil koridor ve kamusal alan olarak halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Dördüncü stratejik hedefimiz, yani kurumsal kapasitenin ve işleyişinin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak kapsamında, İZSU’nun, enerji kullanımı ile ilgili çalışmalarına kısaca değinmek isterim. 2022 yılı sonuna kadar 9 ayrı bölgede tamamlanması planlanan toplam 22 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) ile Atıksu ve İçmesuyu Arıtma Tesislerimizin enerji tüketimlerini karşılamayı planlıyoruz. İzin süreçleri devam eden ve 2022 yılında yapımı tamamlanması planlanan projelerin sonunda, İZSU’nun yıllık kazancı, 23 milyon TL olacak."

MOBİL HİZMET EKİPLERİ SAYESİNDE HİZMETİN İZMİRLİLERİN EVLERİNE GÖTÜRÜLMESİ SAĞLANDI

"Aralık 2020’den bu yana İZSU’da abonelik işlemlerinin e-Devlet’ten yapılabilmesi son derece önemli bir adım. Böylece hem İZSU’nun kurumsal işleyişi etkinlik kazandı, hem de hemşerilerimizin abonelik işlemlerini şubelere gitmeden ve beklemeden çok daha kısa sürede gerçekleştirebilmesi sağlanmış oldu. Yine pandemi döneminde, İZSU’nun kurduğu mobil hizmet ekipleri sayesinde hizmetin İzmirlilerin evlerine götürülmesi sağlandı. Bugün İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu değerlendirdik. Size önemli gördüğüm pek çok şey aktardım. Tüm faaliyetleri elbette burada anlatmam mümkün değil ancak özetle şunları ifade ederek konuşmamı bitirmek istiyorum. Göreve geldikten sonra İZSU Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki çalışmalar büyük bir hız kazandı. İzmir’de başka bir su yönetimi mümkün anlayışıyla son 2 yılda hayata geçirdiğimiz su kaynaklarının yönetimi, altyapı ve arıtma sistemleri projeleri kapsamında büyük yol kat ettik."

İLLER BANKASI PAYLARININ TÜRKİYE’DEKİ TÜM SU İDARELERİ İÇİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

"Geçtiğimiz yıl 2 milyar liralık bir harcama gerçekleştiren İZSU, bu giderin 891 milyon lirasını yatırımlara harcadı. Ana hatlarıyla bu yatırımların hangi alanlara dağıldığına baktığımızda ise 605 km içme suyu hattının imalatının yapıldığını görüyoruz. 2020’de projelendirilen içme suyu hattının uzunluğu ise tam 341 km. Tabii bu rakamların içerisinde 2014 sonrası Büyükşehir yasasıyla İZSU’ya bağlanan ilçelerdeki 40 yıllık eskimiş şebekelerin İZSU tarafından devralınması da yatıyor. Doğal olarak bu bölgelerde yüksek oranlarda kayıp kaçak da söz konuydu. İZSU Genel Müdürlüğü bugün o ilçelerin içme suyu altyapısını tek tek ele alıp, projelendiriyor, yapımlarını gerçekleştiriyor. Belediye faaliyetlerinin en zor, en masraflı ve en meşakkatli alanı olan altyapı yatırımlarının gelirler ve bütçe ile doğrudan bağlantılı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Böylesine önemli bir misyon üstlenen İZSU’nun şüphesiz aynı ölçüde de gelire sahip olması gerekiyor. Yazık ki su idarelerinin gelirlerinin ortalama yüzde 80’ini abonelerine yaptığı su satışı oluşturuyor. Bugün İZSU’nun faaliyet alanlarını tanımlayan yasa ve düzenlemeler, kurumun görevlerini su, atık su ve endüstriyel su ile sınırlıyor ve bütçe payları buna göre belirleniyor. Sorumluluk alanındaki binlerce kilometre dere yatağının ve Körfezin temizlenmesi gibi devasa görevler için sınırlı bütçeden pay ayırabilmek son derece titiz ve mahir bir çalışma gerektiriyor. İZSU, bu çalışmaları başarıyla yürütüyor. Bu vesileyle genel bütçeden gelen İller Bankası paylarının Türkiye’deki tüm su idareleri için artırılması gerektiğini buradan, bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm değerli meclis üyelerimizin bu çağrıya katkı sağlayacaklarına inanıyorum."

2021 YILI TEMMUZ AYINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YÜZDE 10'LUK ZAMMI İPTAL EDİYORUZ

"İZSU’nun başarısının bir ayağını kurduğumuz uluslararası ortaklıklar ve yatırım kredi anlaşmaları oluşturuyor. Çevre ve altyapı yatırımlarımız için IFC ve Fransız Kalkınma Ajansı gibi önemli uluslararası finans kuruluşlarının güvenini kazanarak imzaladığımız kredi sözleşmeleri, sadece ekonomik bir başarı olarak algılanmamalı. Aynı zamanda güven ve itibarını, İZSU ve belediyemizin dünyayla bütünleşmiş vizyonunu yansıtıyor. Bununla birlikte bir fikrin yatırıma dönüşmesi için ne kadar aşamadan geçtiğini, projelerin hazırlık ve onay süreçlerini, ihale aşamalarını, mevzuattan kaynaklı bekleme sürelerini bilmeden yapılan yorumların da çok sağlıklı olmayacağını belirtmeden geçemeyeceğim. İZSU bu yönüyle son derece birikim ve tecrübe sahibi, işinin ehli kadrolarca doğru bir şekilde yönetiliyor. İzmir’in kaynaklarını; kentlinin refahını artırmak, adil şekilde bölüştürmek amacıyla harcadığı her kuruşun hakkını veriyor. Zaten tam da bu sayede yatırımlarımız için dünyadan kredi bulabiliyoruz, hedeflerimizi gerçekleştirecek finansmanı temin edebiliyoruz. Buradan, tüm İzmirli vatandaşlarımıza bir de müjdeli bir haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammı iptal ediyoruz. Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza rağmen… 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen... 30 Ekim’de yaşadığımız 6.9 büyüklüğündeki deprem felaketine ve 2 Şubat’taki sele rağmen… İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı. Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi. Askıda Fatura uygulaması ile 15 bin 548 vatandaşımızın 1 milyon 375 bin TL tutarında faturası ödendi. Pandemide ekonomik olarak zorluk yaşayan esnafımız için 3 ay boyunca su faturalarında yüzde 50 indirim yaptı ve esnafımıza yaklaşık 9 milyon TL destekte bulundu."

“BAŞKA BİR SU YÖNETİMİ MÜMKÜN” VİZYONUMUZUN İZMİR’DEKİ LOKOMOTİFİDİR

"Hizmet kalitesini daha yükseğe çekmek için 2020 yılında kurulan Basın Yayın Halka İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezimiz; yaklaşık 800 bin talebi hızlıca ekiplere iletip çözüme kavuşturdu. Vatandaşları bilgilendirmek için 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğümüz, 11 büyükşehir ve 10 il Belediye Başkanının imzasıyla bir manifestoya dönüştürdüğümüz ve Türkiye’ye model olarak sunduğumuz “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonumuzun İzmir’deki lokomotifidir. İzmir’in her yerine daha yüksek yaşam kalitesi sunmak ve kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlayarak gelecek nesillere yaşanabilir, afetlere dirençli bir kent bırakmak hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Bu sadece bir iddia değil. Koşar adımlarla ilerlediğimiz ve bir an önce ulaşmak için kilitlendiğimiz bir hedef. İzmir'i doğa ile uyum içinde dünyada örnek bir kent yapacağız ve İZSU Türkiye ve dünyanın önde gelen su yönetimi kurumlarından biri olacak. Kuraklık ve yoksullukla mücadelemizde; içme suyumuzu ve doğamızı korumaya yönelik faaliyetleriyle, bu değerli kurumumuzun gücünü ve bilgi birikimini, bu sıralarda oturan her bir Meclis Üyesi arkadaşımın da, en az benim kadar önemsediğini çok iyi biliyorum. Yaz kış demeden kanallarda, şantiyelerde zor şartlar altında ter döken İZSU emekçilerine ve yöneticilerine en içten şükranlarımı sunuyorum."

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Başkan Soyer'in konuşmasının ardından oylamaya geçilen İZSU 2020 Faaliyet Raporu ve 2020 yılı Kesin Hesabı, AK Parti ve MHP'li Meclis Üyeleri'nin 'ret' oyuna karşın CHP ve İYİ Parti'nin oyları ile oyçokluğuyla kabul edildi.