Başkan Soyer: Gençlerimiz için iki yurt kiraladık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, barınamadıklarını söyleyen üniversite öğrencileri ile ilgili açıklama yaptı

Yüksek kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle kalacak yer bulamayan üniversite öğrenciler parklarda yatmaya ve duruma tepki göstermeye başladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de öğrencileri sokakta bırakmayacaklarını söyledi

Başkan Soyer, "Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız.

Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız." dedi.

Ev sahiplerine de seslenen Soyer, "Ev sahiplerine bir çağrıda bulunmak istiyorum;

Zor günlerde gösterdiğimiz dayanışmayı çocuklarımız için de göstermek mecburiyetindeyiz.

Aydınlık yarınlara ancak aydın gençlerimizle varacağımızı unutmayalım." ifadelerini kullandı.