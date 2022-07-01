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Başkan Soyer Kabotaj Bayramı törenine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında deniz şehitleri anısına düzenlenen Körfez’e çelenk atma törenine katıldı

Başkan Soyer Kabotaj Bayramı törenine katıldı
01 Temmuz 2022 Cuma 14:00

Kabotaj Kanunu’nun kabulünün 96’ncı yıldönümü nedeniyle düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında İzmir’de Liman Başkanlığı’nın organize ettiği Körfez’e çelenk atma töreni yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği tarihi Bergama Vapuru ile yapılan tura Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Sayın Serkan Tezel, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hakan Erşen, İZDENİZ Genel Müdürü Ümit Yılmaz, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İzmir Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri katıldı.

Deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi’nden Alsancak Limanı’na giden Bergama Vapuru’ndan Körfez’e çelenk atıldı. İZDENİZ’e ait yolcu vapurları ile kıyı emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #kabotaj bayramı
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