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Başkan Soyer: Seneye daha görkemli bir festival düzenleyeceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali’nin katılımcıları Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan festivalin ruhunda barış olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bu mirasa sahip çıkacağız. Önümüzdeki yıl festivale sporu da dâhil ederek çok daha görkemli bir festival düzenleyeceğiz” dedi

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:29

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Eylül’de açılışı yapılan ve 3 Ekim’e kadar devam edecek 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültürü Festivali’nin ülke temsilcilerini ve festival ekibini konuk etti. Kültürpark’ta İzmir Sanat Tiyatro Salonu’nda yapılan buluşmaya Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Ankara GSK ve HOYEM GSK’dan gelen halk oyunları ekip liderleri ve dansçıları katıldı.

“Gelecek yıl sporu da dâhil edeceğiz”


Toplantıda konuşan Başkan Soyer, festivalin önümüzdeki yıl daha büyük ve daha coşkulu olacağını ifade ederek, “Bu festival, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında başlattığı bir festival; Türkiye’nin ilk festivali. Bizim için son derece heyecan verici. Çünkü bu festivalin ruhunda barış var. Bölgedeki barışın perçinlenmesi, güçlendirilmesi ve aynı coğrafyada yaşayan kültürlerin aralarında bir iletişim kurması çok önemli. O nedenle çok değer veriyoruz. Gelecek yıl, bu yıl yaptığımızdan çok daha büyük ve görkemli bir festival düzenleyeceğiz. Sadece halk oyunu ve dans olarak değil, sporu da işin içine katacağımız bir festival olacak. Çünkü 1935 yılında Balkan Oyunları Festivali olarak düzenlenmiş. Biz, bu mirasa sahip çıkarak önümüzdeki yıl mutlaka sporu da dâhil edeceğiz. Çok daha kalabalık ve görkemli bir festival düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Kimler katıldı?


Katılımcılar Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan festivale gösterdiği ilgi ve katkılardan dolayı Başkan Tunç Soyer’e teşekkürlerini iletti. Arnavutluk adına Grup Lideri Arian Plaku, Bosna Hersek adına Grup Lideri Emil Trnka, Bulgaristan adına Grup Lideri Asparuhav Miraslav Ivanov, Hırvatistan adına Grup Lideri Vlaho Kljunak, Karadağ adına Danijela Bokon, Kosova adına Grup Lideri Shefqet Gjocaj, Kuzey Makedonya adına Grup Lideri Burhaneddin Sali, Sırbistan adına Grup Lideri Dragoliub Milosavjev, Yunanistan adına Grup Lideri Chiristoforos Brintakis festivalin anısına Başkan Tunç Soyer’e ülkelerine özgü hediyeler takdim etti. Ziyarete Türkiye adına Grup Lideri Ömer Önal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman katıldı.”

Etiketler; #tunç soyer #balkan festivali #izmir #izmir büyükşehir
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