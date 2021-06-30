Başkan Soyer: “Travel Turkey dünyada ses getirmeli”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul ziyaretinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile bir araya geldi. Başkan Soyer, 2-4 Aralık tarihleri arasında on beşinci kez düzenlenecek Travel Turkey İzmir için güç birliği çağrısı yaparak “Çıtayı en tepeye koyup, dünyada ses getirecek bir fuar yapmalıyız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul ziyaretinde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile bir araya geldi. Başkan Soyer, 2-4 Aralık tarihleri arasında on beşinci kez düzenlenecek Travel Turkey İzmir fuarı için güç birliği çağrısı yaparak “Dijital altyapımız muazzam şekilde güçlendi. Kendi öz gücümüzle ilk sanal fuarı da yaptık. Önümüzde hem dijital hem de fiziksel olarak yeni çözümlerin ortaya çıkacağı bir gelecek var. Dolayısıyla bu yeni döneme hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu kapsamda Travel Turkey İzmir için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çok görkemli, dünyada ses getirecek bir fuar yapmalıyız. Çıtayı ne kadar yüksek tutarsanız o kadar memnun oluruz. Bunun İzmir ve Türkiye için bir dönüm noktası olması mümkün” dedi.

“Yeni turizm paketleri ortaya çıksın istiyoruz”



TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise Travel Turkey İzmir’in artık Türkiye’nin fuarı olduğunu söyleyerek çok iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtti. Bağlıkaya, turizm için yaptıkları nedeniyle Başkan Soyer’e teşekkür ederek “Seyahat acenteleri için hazırladığınız ürün paketleri başta olmak üzere her şey için teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi hem İzmir Valiliği hem de İzmir Kalkınma Ajansı ile çalışan Türkiye’deki örnek belediyelerden biri. Ayrı yapılar olmanıza rağmen birlikte uyum içinde çalışıyorsunuz. Bunun için ayrıca teşekkür etmek isteriz” dedi. Başkan Soyer ise ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin dayanışma olduğunu söyleyerek “Bunu yapmazsak zayıflıyoruz. Ne kadar çok birleşebilirsek gücümüz çoğalıyor. Visitİzmir mobil turizm uygulaması tam da böyle bir kolektif çalışmanın ürünü. İzmir Vakfı’nın çalışması olarak ortaya çıkan Visitİzmir için İzmir Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle bir yıl boyunca 40 uzman çalıştı. Visitİzmir uygulaması sayesinde İzmir’i gezmek isteyenler şehrin 30 ilçesinde 2 bin 300’den çok noktası hakkında bilgi alabiliyor. Bir tür dijital turizm ansiklopedisi oldu. Bu çalışmaya Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve İzmir Valiliği de destek verdi. Buradan yeni turizm paketleri ortaya çıksın istiyoruz. Olağanüstü bir zenginlik var çünkü. Daha önce bunların hepsinin aynı şehirde olduğuna dair bir algı yoktu. Oysa hepsi ulaşılabilir, hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Bu yeni paketlerin alıcısı olacağını da düşünüyoruz” dedi.

Toplantının ardından Türkiye’deki gastronomi turizmini tanıtmak amacıyla bir yemek düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden bir tadım menüsünün sunulduğu yemeğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra 27 ülkenin başkonsolosları, gazeteciler ve TURSAB yetkilileri katıldı.