Başkan Soyer: Uzlaşarak İzmir'in geleceğini inşa ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin üçüncü etabının tanıtımını yaptı. Törende konuşan Başkan Soyer, koşullar oldukça zorlu olsa da kentin sorunlarını çözmek için Büyükşehir Belediyesi’nin irade ortaya koyduğunu belirterek “Anlaşarak, uzlaşarak, daha çok çalışarak hep birlikte İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz. Biz varız, buradayız” dedi.

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve “Büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü” ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda 584 konut ve 27 iş yerini kapsayan üçüncü etap projesinin tanıtımını yaptı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve yurttaşlar katıldı.

“Tam inisiyatif almış durumdayız”



Proje tanıtım töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm vizyonuyla Türkiye’de şehircilik alanında çalışan tüm kamu kurumlarına alışılmışın dışında bir yöntem sunduğunu belirterek, bunun “yerinde dönüşüm” olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal gücü ve garantörlüğünde hak sahipleriyle uzlaşıyı esas alan ve İzmirlilerin kent hakkını koruyan bir anlayışla kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini belirten Soyer, “Belediyemiz, hak sahiplerini kendi mahallelerinden ve sokaklarından koparmıyor. İzmir’in geçmişten bugüne birikerek gelen kentsel dönüşüm sorununu çözmek için tam inisiyatif almış durumdayız. Sadece Örnekköy’de değil, İzmir’in tamamında bu sorunların üstesinden geleceğiz. Bundan asla kuşkunuz olmasın. İzmir’de altı farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla yürütüyoruz. Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy’de yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ranta kurban etmeden, yüzde 100 uzlaşı ilkesiyle dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tüm bölgelerde yoğun çalışma



Uzundere 1. ve 2. etap ve Örnekköy 1. etap kapsamında 960 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen Soyer, Örnekköy 2. Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap kapsamında bin 218 bağımsız birimin inşaatına başladıklarını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON arasında imzalanan protokoller ile Örnekköy 3. ve 4. Etap, Aktepe-Emrez 1. Etap olmak üzere toplamda bin 300 bağımsız birimin inşaatının sürdüğünü vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzundere 3. Etap’ta bin 422 konutun yapımında İZBETON ile protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Meclisimiz Aralık ayı toplantısında karar aldı. Ocak 2022’de burada da inşaat aşamasına geçiyoruz. Uzundere 4. Etap, Örnekköy 5. Etap, Aktepe-Emrez 2. Etap olmak üzere 2 bin 500 bağımsız birimin daha yapımını ihale aşamasına getirdik.”

“Örnekköy’ü sağlıklı bir altyapıyla buluşturuyoruz”



Bölge sakinlerinin tamamına yakınıyla uzlaşı sağlanan, sözleşmelerin yapılıp tapularının alındığı Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yaklaşık altı bin vatandaşın yaşadığını söyleyen Soyer, “18 hektarlık bu alanda, etaplar halinde devam eden projemiz tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ve 338 adet iş yerini inşa etmiş ve bölgeyi yepyeni bir çehreye kavuşturmuş olacağız. Bu kapsamda birinci etap çalışmalarımızı tamamladık, 130 konut ve 13 işyerinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Temmuz 2020’de yer teslimini yaptığımız, 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap yapım çalışmaları ise sürüyor. Şu anda tanıtımını gerçekleştirdiğimiz üçüncü etap, 76 bin 741 metrekarelik inşaat alanını kapsıyor. Bu etabın tahmin edilen yapım bedeli 251 milyon 821 bin lira. Projemizde alt yüklenici olarak İş Dünyası Yapı Kooperatifi ile protokol imzaladık. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 işyerini daha hak sahiplerine anahtarlarını teslim edeceğiz. Dördüncü etapta ise toplam 380 konut ve 27 iş yerini daha tamamlamış olacağız. Örnekköy’ü yerinde dönüşüm ile sosyal donatılar, yeşil alanlar ve sağlıklı bir altyapıyla buluşturuyoruz, üstelik bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kurumsal gücüyle başarıyoruz. İZBETON’un İzmir’in kentsel dönüşümünde güçlü bir aktör haline gelmesiyle, içinde bulunduğumuz bu zor ekonomik koşullara rağmen vizyonumuzu hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçiriyoruz. İzmir’imizin yapı stokunu yenilemek için bu iş birliğine büyük değer veriyoruz” dedi.

İzmir’in kökleşmiş sorunları ve yaşlı yapı stoku sorunu olduğunu da belirten Soyer, “Evet, sektör zor durumda, kentsel dönüşüm ihalelerine rağbet edilmiyor. Fakat İzmir’in sorunlarını çözmek konusunda irade ortaya koyan bir Büyükşehir Belediyesi ve bu iradeye ortak olan paydaşlarımız var. Anlaşarak, uzlaşarak, daha çok çalışarak hep birlikte İzmir’in geleceğini inşa ediyoruz. Biz varız, buradayız ve Örnekköylüler ve tüm İzmirlilerin yanındayız. Bu projeye emek veren İZBETON ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güç birliği vurgusu



İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise bugünün özel ve güzel bir gün olduğunu belirterek kooperatifleşme konusunda verdiği destek için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti. Özgener, “Kooperatifçilik yoluyla kentin en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşümde çok daha iyi işlerin yapılmasına vesile olacak bu projenin hayata geçmesinde emeği olana herkese teşekkür ederim” dedi.

İş Dünyası Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lubiç “Projeye gönlümüzü ve yüreğimizi koyduk. Hayırlı olsun diliyoruz. Hep beraber güç birliğiyle İzmir’i daha ileriye taşıyacağız” dedi. Batı Koop (Batı Anadolu Yapı Kooperatifleri Birliği) Genel Başkanı Halil Kurt da Örnekköy kentsel dönüşüm alanında üçüncü etabın inşaatı için Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Örnekköy’de başından beri yüzde yüz uzlaşı ile Büyükşehir Belediyesi himayesinde çok başarılı bir kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor. Başkan Tunç Soyer sayesinde buradaki süreç daha da hızlandı. Bu projeye bir kooperatif oluşumu üzerinden İzmir iş dünyasının katkı verdiğini görmek bizim için büyük mutluluk” dedi.