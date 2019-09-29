Başkan Sürekli rozet taktı

Bayraklı teşkilat buluşmaları ile birlikte İlçe Danışma Meclisi toplantılarına katılan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli son olarak Menemen ve Çiğli İlçe Danışma Meclisi Toplantısında üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Sürekli, yaptığı konuşmalarda yeni parti kurulması girişiminden, büyükşehir belediyesinin icraatlarına kadar pek çok konuyu değerlendirdi. Çiğli İlçe Başkanlığı'nda partiye katılan yeni üyelere rozetlerini de takan Sürekli'nin ilk hedefi Babacan, Davutoğlu, Gül ekseninde planlanan yeni parti girişimi oldu.

İri ve diriyiz

Başkan Sürekli, "Oradan buradan devşirerek yeni bir parti kurmaya çalışıyorlar. Biz buradayız ve hala iriyiz, hala diriyiz. Yolumuza bakarız... AK Parti, Türkiye'nin sigortasıdır, her linç girişiminin, ihanetin ve engelin üstesinden gelmeyi başarmış güçlü bir yapıdır. Aylardır alandayım, teşkilatımızın heyecanı doruğa ulaştı. Tam kadro ve omuz omuza kapı kapı çalışıyoruz. Gelişme ve yenilenmenin sonu yok. Yeni katılımlarımız da gücümüze güç katıyor" diye konuştu.

Hizmet köprüsü

AK Parti'nin millete rağmen değil, milletin irade ve gücüyle yol alan bir parti olduğunu söyleyen Başkan Sürekli, teşkilatlarının da millete hizmette önemli bir köprü olduğunu belirtti. ISO 9001-2015 Kalite Belgesi almaya hak kazanan AK Parti Çiğli İlçe Başkan ve yöneticileri ile mahalle başkanlarını tebrik eden İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz AK hizmeti üretirken tüm benliğimizle, A'dan Z'ye tüm kademelerimizle özverili bir çalışma yürütüyoruz. Milletimizden aldığımız güç, teşkilatlarımızın fedakârlığı, AK yoldaşlarımızın duaları ile 'durmak yok, yola devam' diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim her kadromuzun varlığı millete hizmet içindir. Milletle devlet arasında köprüdür. Hizmet anlayışımızda da kalite ve devamlılık esastır. Çiğli İlçe yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Siyasetin millete hizmet aracı olduğunu bu belgeyle de tescillemişlerdir. Ayrıca bu kutlu davaya gönül vermiş kadrolarımızı genişletiyor olmak bizim için mutluluk vesilesi. Partimize katılan kardeşlerimize hoş geldin diyoruz. İnancımız, duruşumuz ve azmimizle çoğalarak yolumuza devam edeceğiz."

6 ay lay lay lom ile geçti

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerin üzerinden geçen altı ayda kendi deyimleriyle 'Lay lay lom' işlere imza attığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, " Biz yapıcı eleştiriler getirmeye çalışıyoruz. Yerel muhalefet görevimizi ifa ediyoruz. Bunu yaparkenki niyetimiz ortada. Kişileri kişisel nedenlerle hedef almayız. Çünkü ortak noktamız yaşadığımız şehrin insanlarının mutluluğudur. Amacımız yol göstermek, İzmir'in temel sorunlarına çözüm üretilmesi, somut işlere imza atılmasıdır. Hizmet sürelerinin yüzde onunu geride bıraktılar. Kaldı 4.5 yıl ve ne yazık ki halen havanda su dövülüyor, şehrin panolarını sadece konser, şenlik, festival haberleri işgal ediyor. Gerçekçi ve elle tutulur projelere, katkı koyacağımızı, köprü olacağımızı başından bu yana söylüyoruz. Sözümüzün de arkasındayız. İşleri çiçek böcekle bittiğinde ve İzmir'in önünü açacak yatırım ve projeler için kollarını sıvadıklarında üstümüze düşeni yaparız" diye konuştu.