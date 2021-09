Batur: Barışa giden yol Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor

Dünya Barış Günü etkinliğinde konuşan Başkan Abdül Batur, "Demokratik, laik bir hukuk devleti olarak bulunduğumuz coğrafyanın örnek ülkesi haline gelmek en büyük idealimiz. Bunun tek bir yolu Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerlere sonuna kadar sahip çıkmaktır" sözleriyle barışa giden yolun Atatürk'e, cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmaktan geçtiğini vurguladı

Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış şarkılarının söylendiği ve barış güvercinlerinin göğe doğru kanat açtığı bir etkinlik düzenledi. Barış özleminin dile geldiği etkinliğe Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Konak Kent Konseyi Onursal Başkanı Prof. Dr. Adnan Akyarlı, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir, Emekli-Sen İzmir Şube Başkanı Kadir Altanhan, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Temsilcileri, Konak Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Kent Konseyi Üyeleri, CHP Konak Gençlik Kolları ve Kadın Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Gruşçu: Yurtta barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz

1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde söz alan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini hatırlatarak ülkenin ve dünyanın barışa ihtiyacı olduğunu belirtti. Aynı masada buluşup birlik, beraberlik ve sevgiyle sorunları çözmek gerektiğini dile getiren Gruşçu şunları söyledi:

"Hepimizin birlik, beraberlik içinde olmamız, el ele vermemiz gereken bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz. Türkiye'de bir masa çevresinde ortaklaşa bir araya gelerek temel sorunları tartışmaya ve onları çözüm noktasına taşımaya ihtiyacımız var. Adalet de, özgürlükler de, yoksulluğun ortadan kaldırılması da, insan hakları ihlalleri de bunların hepsinin ortadan kaldırılabilmesi için tek bir şeye ihtiyacımız var, önce birbirimizi seveceğiz, sevmeliyiz. Bu ülke toprakları üzerinde yaşayan her bir vatandaşımızın birbirimizi sevdiği saydığı kucaklaştığı bir ülkeyi hep beraber görmek istiyoruz. Ötekileştirilen ve ayrıştırılan değil, sadece ülkemizde değil, biz tüm dünyada barış idealine sahip olmak istiyoruz. Yurtta barış istiyoruz, dünyada barış istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, o büyük liderin düşüncesini her zaman savunmaya devam edeceğiz."

Kiraz: Barışı haykırmaya devam edeceğiz

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da barış söyleminde ısrarcı olacaklarını vurgulayarak, "1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İzmir'de olmak ayrı bir gurur ayrı bir onur. Çünkü Anadolu'dan baktığınızda İzmir bizim için her zaman bir umut vadediyor. İzmir bizim için cumhuriyetin kenti, demokrasinin kenti, çağdaşlığın kenti. Bizim de aslında ideallerimiz bunlar. Bunlar için önemli bir mücadele veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü söylemeye devam edeceğiz. Barışı bu topraklarda anaların gözyaşının dinmesi için, elbette çocuklarımızın anasız kalmaması için barışı yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Batur: Dünyamızın savaşa değil barışa ihtiyacı var

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın dört bir yanında savaşların sürdürdüğünü, Barış Günü'nde bu gerçeği unutmamak gerektiğini söyledi. Barışın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için bir arada olduklarını dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun, yaşadığımız dünyada başaramadığı tek şey var, barış. Ne yazık ki barışı bir türlü sağlayamadığımız gibi her geçen gün daha da şiddetlenen bir savaş ortamına doğru sürükleniyoruz. Dünyanın her yanında bir ateş var, savaş var. Afrika'da bitmeyen iç savaşlar, Asya'da yaşanan etnik katliamlar, Afganistan'da yaşanan vahşet, hemen dibimizde Ortadoğu'da sönmeyen alev var. Her yer savaş alanı. Bunun en büyük faturasını masum insanlar, çocuklar ve kadınlar ödüyor. Afganistan'da son birkaç haftadır yaşananları yakından takip ediyoruz. O topraklarda yaşanan dram maalesef bizi de etkiliyor. Türkiye maalesef milyonlarca insanın sığındığı biri ülke haline geldi. Sırf birilerinin çıkarları için, emperyalizmin çıkarları için başlattığı savaşlar yüzünden o bölge insanları ve ülkemiz ağır bedeller ödüyor. Oysa dünyamızın savaşa değil, şiddetle ve şiddetle barışa ihtiyacı var. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde milyonlarca insanın savaşlarda öldüğünü unutmamak; savaşların ne kadar kötü, barışların ise ne kadar önemli olduğunu hatırlamak için bir kez daha birlikteyiz. Buradan en güçlü şekilde haykırıyoruz, 'savaşa hayır', demeliyiz. Çünkü bizler acının, gözyaşının, savaşın olmadığı; kardeşliğin, insanca yaşamın egemen olduğu bir dünya istiyoruz. Silahların sustuğu, güvercinlerin uçtuğu, çocukların yüzlerinde gülücüklerin eksilmediği, annelerin ağlamadığı bir dünya hayal ediyoruz."

"Tek yol cumhuriyete sahip çıkmak"

Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeye kazandırdıklarını unutmamak ve bu kazanımlara sahip çıkmak gerektiğini hatırlatan Başkan Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim parolamız, dünyaya emsal olmuş Büyük Komutan, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesidir. Umuyorum ki; 1 Eylül bize, Büyük Deha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize kazandırdıklarıyla ne kadar şanslı olduğumuzu hatırlatır. Demokratik, laik bir hukuk devleti olarak bulunduğumuz coğrafyanın örnek ülkesi haline gelmek en büyük idealimiz. Bunun tek bir yolu var; Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerlere sonuna kadar sahip çıkmak."

Barış güvercinleri gökyüzüne kanat çırptı

Etkinlik, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'nun 1 Eylül Dünya Barış Günü basın açıklamasını okumasıyla devam etti. Mumcu, basın açıklamasında, "Bu topraklar barışı hak ediyor. Bunun için hep birlikte çaba göstermeliyiz. İç barışını sağlamış bir Türkiye bölge insanları içinde önemli işlevler görecektir. İhtiyaç barıştır, dayanışmadır, adalettir, demokrasidir, yaşama sahip çıkmaktır. 300'den fazla bileşeni olan Konak Kent Konseyi bu konuda elinden geleni yapmaya kararlıdır. Artık kutuplaşma değil dayanışmayı öne çıkaran, tüm toplumsal kesimleri kapsayan katılımcı, emek eksenli demokrasiyi örmenin zamanıdır. Her türlü ötekileştirmeye hayır diyoruz. İnadına demokrasi, inadına barış diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, barışı simgeleyen beyaz güvercinler gökyüzüne uçuruldu.