Batur: Konak’ta en önemli ihtiyaç kentsel dönüşüm

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ilçedeki iki yılını değerlendirdi. Konak’ta çok güzel işler yapacağını belirten Batur, önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu belirterek Konak’ı da Narlıdere gibi yapacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, göreve gelişinin iki yılını değerlendirdi. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; CHP’li il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Diyarbakır İl Başkanı Vejdin Ensarioğlu, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının başlangıcında Konak’ta geçen iki yılı özetleyen bir video sunum yapıldı.

“Konak’ta çok daha güzel işler yapacağız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 20 yıllık Narlıdere’den sonra 2 yıl önce yeni bir serüvene başladıklarını ve İzmir’in kalbi Konak’ta görevlendirilmenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Konak’ta herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini dile getiren Batur, “Birlikte konak bizde slogandan daha öte bir slogandır. Ben konakta herkesin belediye başkanıyım. Kimine göre belediye başkanlığı iş kimine göre hizmet makamı ben her zaman hizmet makamı olarak gördüm. Halka hizmet etmek bizim için onurdur. Heyecanımızı hiç kaybetmiyoruz. Konak’ta çok daha güzel işler yapacağız” dedi.

En önemli ihtiyaç kentsel dönüşüm

Yola çıkarken 3 temayı temel ilke olarak belirlediklerini ifade eden Batur, kentsel dönüşüm konusunun ilk sırada olduğunu dikkat çekerek, “Adaylık sürecinde ‘Konak’ı da Narlıdere gibi mi yapacaksın?’ diye vatandaşlarımızın talepleri vardı. Gerçekten Narlıdere gibi yapacağız. Yola çıkarken 3 temayı ilke edindik. İlki, en önemli ihtiyacı kentsel dönüşümü hayata geçirmek. İlk etapta bunu başladık. Gültepe kentsel dönüşüm planlamasını 8 ayda gerçekleştirdik. Geçmişten bu yana en önemli çalımlaydı. Kentsel dönüşümün anayasasını bitirmiş olduk. Beştepeler bölgesi planlamasını tamamladık. Bu planlar uygulandığında bu bölgede yaşayanların yaşam kaderleri değişecek. Yeşil alan yok, sosyal tesis yok buralarda. kişi başına bir metrekare yeşil alan yok. Bu planların uygulamaya geçmesi ile kentin çehresi değişecek hem de bu bölgede yaşayan insanların insanca yaşamın onurunu yaşayacaklar. Yeşildere’den geçenler her zaman eleştirilere neden olmuştur. İşte o gecekonduların ortadan kalkacağı bir planlamanın çalışmasını bitirdik. Bunları 2 yılda bitirdik. Gürçeşme 1. ve 2. Etap çalışmalarını başladık. Birde yeşldereden mersinliye kadar olan arazilerde bu çalışmalar başladık. Kentsel dönüşüm alanlarının planlamasını 6 ayda bitirmiş olacağız. Verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Konak’ta 3500’e yakın tescilli bina var

İkinci ilkelerinin tarihi misyonunu harekete geçirecek restorasyon çalışmaları yapmak olduğunu açıklayan Batur, Agora, Kemeraltı ve Basmane üçgeninde tarihi misyonu harekete geçirmek için restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Konak’ta 3500’e yakın tescilli bina var. Kamulaştırdığımız, vatandaşın bize bağışladığı restorasyona sakınca olmayan binaları da restorasyon yapıyoruz. 3 tane restorasyon devam ediyor. Kıllıoğlu Hamamı, Siyare Binası, İkiçeşmelik… İkiçeşmelik, bölgeye ismini veren iki çeşmeyi restore ediyoruz. İstiklal okulunun restorasyonu tamamlandı. Pandemi ile kriz belediyeciliği ortaya çıktı. Pandemi, deprem, sel, tsunami, hortumu yaşadık. Bu süreçte hem belediye hizmetlerini yürüttük hem de bu felaketler başa çıkmaya çalıştık. Deprem sadece Bayraklı’yı değil çevre ilçeleri de vurdu, hizmet binamız hasar gördü ve yıkımı yapılıyor. Çevresindeki iki arsayı kamulaştırarak bin 200 metrekareye ulaşacak tün hizmetleri karşılayacak hizmet binası yapacağız. 2023 yılına yetiştireceğiz. Normalleşme ile birlikte çalışmalarımız yeniden başladık. Toros’taki sosyal tesisi hazırladık. Gültepe spor tesisi açılıyor. Birinci Kadriye mahallesinde sosyal tesisin temelini attık. Çocuklarımıza yönelik Çınarlı rekreasyon anında bir bilim merkezi kuruyoruz. Planetaryum olacak. Aydın Erten Rekreasyon alanını almıştık maalesef padnemiden dolayı temeli atamadık. Bu ay sonu ihalesini yapacağız” dedi.

Öncelik pozitif ayrıcalıklı kesimler

Üçüncü önceliklerinin ise pozitif ayrıcalıklı kesimlere hizmetin daha fazla aktarılması konusu olduğunu değinen Batur, “ 50 bini üzerinde roman vatandaşı yaşıyor. Hayata daha iyi tutunmaları gençlerin çocukların eğitim sıkıntısının açılması noktasında projeler yapıyoruz. 8 Nisan’da roman gençlik kültür merkezi yapıyoruz. Kemer tren istasyonunda önemli işler yapacağız. O bölgedeki çocukların madde bağımlılığına yakalanmadan meslek sahibi olabilmesi için bir çalışma yapacağız. Eşrefpaşa hastanesinin arkasında Alman kulesi diye geçen alan var. İzmir’in en güzel engelsi yaşam köyünü hayata geçirdik. Yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Kadınlarımızla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. STK’larla işbirliği yapıyoruz” ifadelerini kullandı.