Bayraklı Belediyesi'nde eğitime devam

Bayraklı Belediyesinin geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı TV BEK’ projesi kapsamında televizyon kanalı aracılığıyla verilen eğitimler, tam kapanma sürecinde de devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı EBA’ya destek olmak amacıyla süren eğitim yayınları ile evlerinde internet, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilere ulaşılması hedefleniyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Amacımız dezavantajlı öğrencilerimize bir damla da olsa destek olmak. Çünkü her çocuğun nitelikli eğitim alma hakkı var" diye belirtti

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerin askıya alınmasıyla gönüllü öğretmenler aracılığıyla Bayraklı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bayraklı Eğitim Kanalı TV BEK projesi ile öğrenciler, eğitimleri TV 35 televizyon kanalından hafta içi her gün takip edebiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Pandemi sürecinde Türkiye'de online eğitime geçen ilk belediye olduk. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle BAYSEM'de eğitimlerimize internet üzerinden devam ettik ve öğrencilerimizi hiç yalnız bırakmadık. TV BEK (Bayraklı Eğitim Kanalı) projemizle; evlerinde bilgisayar veya internet imkanı bulunmayan öğrencilerimize TV 35 televizyon kanalı üzerinden erişebilecekleri eğitim imkanı sunduk. Öğrencilerimiz, gönüllü öğretmenlerimizin anlattığı dersleri ücretsiz olarak takip edebiliyor. İlçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. En büyük çabamız eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye belirtti.

20 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Öğrencilerin sınava hazırlanmasını ve derslerini pekiştirmesini kolaylaştıran TV BEK projesi kapsamında 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile lise mezunu öğrenciler için özel olarak hazırlanan eğitim programları hafta içi her gün 09:00-11:00 saatleri arasında uydu üzerinden yayın yapan TV 35 ekranlarında yayınlanıyor. Televizyondaki yayınları kaçıran öğrenciler, alanında uzman eğitmenler tarafından 20 branşta hazırlanan eğitim videolarını TV BEK ve Bayraklı Belediyesi Youtube kanallarından tekrar izleyebiliyor. Bayraklı Eğitim Kanalı sadece ilçe öğrencileri için değil ülke genelindeki öğrencilere fırsat yaratacak takviye ders ve etüt imkanı sağlıyor.

BAŞKAN SANDAL'A TEŞEKKÜR

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, TV BEK ile eğitime kolayca ulaşabildiklerini ve eğitim hayatlarına önemli katkıları olduğunu belirterek, Başkan Sandal ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Melisa Yaşar, "TV BEK bizim için çok faydalı oldu. Hem derslerimizi pekiştiriyoruz, hem eksikliklerimizi gideriyoruz. Youtube üzerinden yorumlarla iletişime geçebiliyoruz. Sorularımıza yanıt bulabiliyoruz. Bu eğitimlerin karşılığını da sınavlarda almak istiyoruz. Ben Ege Üniversitesi'nde Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazanmak istiyorum. Sadece bizimle eğitim gören arkadaşlarımız değil, İzmir hatta ülke genelindeki herkesin de takip edebileceği bir proje olması çok güzel" dedi.

Berkay Can Sakarıya, "Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ve TVBEK'te eğitim veren öğretmenler özel dershanelerin eğitmenlerinden bence daha iyi. Bizimle çok fazla ilgileniyorlar. TV BEK'in verdiği hizmeti normalde özel şirketler ücretli olarak veriyor ama TV BEK ile eğitimleri ücretsiz takip edebiliyoruz ve içerikleri de çok iyi. Pandeminin bir an önce bitmesini ve yüz yüze eğitime döneceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Üniversitede hukuk veya beden eğitimi bölümünü istiyorum. Umarım başarırım " diye konuştu.

Öğrenci velisi Sevda Sakarıya, "Hem oğlum hem de kızım Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde eğitim görüyor. Ücretsiz olduğu için ekonomik açıdan biz ailelere çok faydalı oluyor, eğitim anlamında da çocuklarımıza katkı sağlıyor. Çevremizdeki aileler de, öğrenciler de gerek verilen eğitimden, gerekse öğretmenlerin desteklerinden, dağıtılan kitaplardan çok memnun. Eğitim programlarının devamını diliyoruz" dedi.