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Bayraklı'da 1 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Bayraklı'da 1 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı
22 Temmuz 2021 Perşembe 10:57

Bayraklı Mahallesi İZBAN İstasyonu yakınlarındaki üst geçitte iki grup arasında "omuz atma" nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Öte yandan kavgada yaralanan Azat Ö, Oğuzhan S. ve Emrah S'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Bayraklı Mahallesi İZBAN İstasyonu yakınındaki üst geçitte 19 Temmuz'da iki grup arasında "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, Kadir Özdemir hayatını kaybetmiş, Azat Ö, Oğuzhan S. ve Emrah S. yaralanmıştı. Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bayraklı #bayraklı kavga #cinayet
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