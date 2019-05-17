Bayraklı'da 19 Mayıs korteji

Milli mücadelenin 100'üncü yılında Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kortej yürüyüşüyle başlayacak tören, Bayraklı sahilinde düzenlenecek aktivite ve gösterilerle renklenecek.

Bayraklı'da 19 Mayıs korteji
17 Mayıs 2019 Cuma 11:46

Bayraklı Belediyesi Cimnastik, bale, akrobasi ve zumba kursiyerleri 18 Mayıs Cumartesi Saat 18.00'da Bayraklı iskelede gösterilerini sunacak. Down Sendromlu kursiyerler de ritm ve tiyatro gösterileriyle bu anlamlı günde sahnede hünerlerini sergileyecek. Halk oyunları ekiplerinin danslarıyla renklenecek etkinlik kapsamında saat 18.00'da Bayraklı Sevgi Yolu Atatürk anıtı önünden iskeleye kadar Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlik,  Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği kursiyerlerinin özel konserleriyle sona erecek. Ayrıca, işitme engelliler için de bir eğitmen etkinlik boyunca sahneden anlatımda bulunacak.

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