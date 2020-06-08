Bayraklı'da hâl hatır soruluyor

Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler birimi görevlileri, korona virüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arayarak, hal hatır soruyor; onların taleplerini not alıyor.

Salgının ilk gününden itibaren ilçede aldığı önlemlerle vatandaşın yanında olan Bayraklı Belediyesi, 65 yaş üstü yurttaşları da yalnız bırakmıyor. İlçedeki 65 yaş üstü tüm yurttaşların isimlerini belirleyen belediye ekipleri, her gün düzenli olarak yurttaşlara telefonla ulaşıyor. Görevliler, hâl hatır sorarak, talep, öneri ve şikayetleri dinleyip, not alıyor. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine kısa sürede yanıt veriliyor.

Bir gün değil, her gün

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Deneyimlerinden yararlandığımız, örnek aldığımız 65 yaş üstü büyüklerimizi pandemi sürecinde yalnız bırakmıyoruz. İlk günden itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan yurttaşlarımıza alışveriş, fatura ödeme gibi desteklerde bulunuyoruz. Son 3 ayın büyük bölümünü evlerinde geçiren yurttaşlarımızı arayarak; bir istekleri, talepleri olup, olmadığını ve kendilerini nasıl hissettiklerini sorup, dertleşiyoruz. İhtiyacı olanlara da hızla yanıt veriyoruz. Sadece bir gün değil, her gün onlarlayız. Tüm yurttaşlarımız bizim için değerli. Bu süreci el birliğiyle atlatacağız” dedi.