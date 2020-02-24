Bayraklı'da yeni nesil kooperatifçilik eğitimi

Belediyenin düzenlediği eğitimle sosyal ve ekonomik örgütlenme, vaka incelemesi, iletişim ve dijital pazarlama, dijital mecrada kooperatif görünürlüğü, etkili dijital pazarlama teknikleri öğretilecek.

Bayraklı Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Müdürlüğü ile İhtiyaç Haritası Platformu tarafından hazırlanan program kapsamında Bayraklı'da "Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi" verilecek. 25-27 Mart tarihleri arasındaki etkinlik Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda saat 10:00'da başlayacak. Katılımcı sayısının sınırlı olduğu eğitime katılmak isteyenler, 20 Mart'a kadar Ar-Ge Müdürlüğü'ne başvurabilecek. Bayraklı Belediyesi, internet üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanı sağlayan İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaparak, eğitim semineri düzenliyor. 'Sosyal Kooperatifçilik' başlıklı program kapsamında sosyal ve ekonomik örgütlenme, örneklerle vaka incelemesi, yeni nesil kooperatifçilik, iletişim ve dijital pazarlama, dijital mecrada kooperatif görünürlüğü, etkili dijital pazarlama teknikleri gibi eğitimler verilecek. Birlik olmanın ve dayanışmanın önemine dikkat çekilecek etkinlikte, kooperatiflerle gençlerin ve kadınların üretime katılmalarının sağlanması amaçlanıyor. Ücretsiz etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

İş birliğine hazırız

Belediye olarak kooperatifçiliğe verdikleri öneme değinen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu konuda eğitimlerimiz sürecek. Kooperatifçilik ile ilgili projeler, çalıştaylar ve paneller düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda her alanda örgütlü, bilinçli ve bir arada olmanın gücüne inanan topluluklar olmalı. Kooperatifçilik anlayışının temelinde birlik ve beraberlik var ve bu alanda tüm kurumlarla iş birliğine hazırız" dedi.

İhtiyaç Haritası nedir?

İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahipleri ile ihtiyacı karşılamak isteyen kişi ve kurumları buluşturan dijital bir platformdur. İhtiyaçlar ve verilecek desteklerin harita tabanlı olarak sisteme girildiği bu sosyal kooperatif modelinde kar amacı güdülmez. İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi kurumların ve kişilerin de buluştuğu bu platform Türkiye'nin her yerinden kullanılabilmektedir.