Bayraklı'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bayraklı'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Bayraklı'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
27 Ocak 2020 Pazartesi 14:50

Özdemir Alp T. idaresindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında Yılmaz T. yönetimindeki 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle Mehmet Ş. idaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Yılmaz T, Deniz M. ve Özdemir Alp T. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Konak'ta kırmızı ışıkta geçen otomobil, bir araca çarpıp tramvay yoluna girdi
Sonraki Haber
Yukatel Denizlispor, 4 haftadır kazanamıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.