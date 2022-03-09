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Bayraklı’da kadınlar tek ses oldu

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde Bayraklı’nın güçlü kadınları bir araya geldi. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla son 3 ayda hayatını kaybeden 72 kadının adının yazılı olduğu panoya kadın ayakkabıları asıldı. Müzik dinletisi eşliğinde halaylar çekildi. Barış ve özgürlük sloganları atıldı. Başkan Serdar Sandal “Bir gün değil her gün, eşit ve adil bir yaşamın parçası olmaya devam edeceğiz” dedi

Bayraklı’da kadınlar tek ses oldu
09 Mart 2022 Çarşamba 12:17

Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Bayraklı’nın güçlü kadınları tek yürek oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Yamanlar Mahallesi Nazım Hikmet Parkı’nda düzenlenen etkinlikte kadın cinayetlerine vurgu yapıldı. Son 3 ayda katledilen kadınlar anısına 72 kadının isminin yazılı olduğu panoya kadın ayakkabıları çakılarak farkındalık yaratıldı. Gitarist Haydar Yağmur, müzik dinletisi sundu. Kadınlar, “Dayanışma yaşatır, Boşanmayı Değil Cinayeti Engelle, Yaşasın Kadın Dayanışması” yazılı yaşam, kadın ve özgürlük temalı pankartlar açtı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte hep bir ağızdan özgürlük ve barış sloganları atıldı.

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN YANINIZDAYIZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yaşamın kaynağı olan, dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın yanındayız. Bayraklı kadınıyla güçlü bir kent. Bir gün değil her gün, eşit ve adil bir yaşamın parçası olmaya devam edeceğiz” dedi.

SORUNLARI DAYANIŞMAYLA AŞABİLİRİZ

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Perihan Çağrışım Kayadelen, kadınlara haklarını anlattı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bir kutlama günü olmadığını belirten Kayadelen, “Kadın haklarının, özgürlüklerin kısıtlanmaya çalışıldığı günler yaşıyoruz. Kadına şiddetin önüne geçmek için adli makamlardan yardım isteyebilirsiniz. Velayet, nafaka,  şiddete maruz kalmama, boşanma gibi birçok konuda kadınların hakları var. Bu konuda adliyedeki Kadın Hakları Merkezi’ne de başvurabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki; birlikte ve dayanışma içinde oldukça üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur. Zor günleri bu dayanışmayla atlatacağız” diye konuştu

Etiketler; #izmir #bayraklı #kadınlar günü
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