Bayraklı'dan eğitim atağı

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimlerin askıya alınması nedeniyle İzmir Bayraklı ’da gönüllü öğretmenler bir araya gelerek hem YKS hem de LGS’ye hazırlanan öğrenciler için online hizmet sunmaya başladı

İzmir’de Bayraklı Belediyesi, Korona virüs salgını öncesinde ilçede BAYSEM tarafından etüt dersleri ilçe çocuklara eğitim imkanları sunuyordu. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitimler askıya alınması ile gönüllü öğretmenler bir araya gelip Bayraklı Belediye’sinin desteklediği bir program ile ‘Çocuklar Mağdur Olmasın’ projesini hayata geçirdiler. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "TV BEK alternatif bir eğitim kanalı değildir. Mevcut eğitim sürecine katkı sağlamayı hedefleyen gönüllü bir kuruluştur. Amacımız dezavantajlı öğrencilerimize ulaşmak. Öğretmenlerimize ve projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi. Toplantıda projeyi tanıtan sunum yapan Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Osman Çağrı Şahin, "TV BEK 09.00 ile 11.00 saatleri arasında özel bir ( TV 35) televizyon kanalı aracılığıyla yayınlanacak. Şimdilik 8 ile 12'nci sınıf ve mezun öğrencilere tüm branşlarda eğitim verecek. 28 haftalık bir süreç belirlendi. 30’un üzerinde gönüllü eğitimci sürece katkı veriyor ve halen içerik hazırlamak, teknik konularda destek vermek isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.

Her evde internet yok

Bayraklı Eğitim Kanalı (TV BEK) ile evlerinde bilgisayar ve internet imkânı olmayan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Öğretmen kökenli bir Belediye Başkanı olarak ilçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. TV BEK ile de çocuklarımıza televizyonlarından takip edebilecekleri eğitimler sunuyoruz" dedi. Online eğitim projesindeki temel hedefin; öğrencilerin her zaman lap top veya bilgisayar ortamı bulamadıklarını bu yüzden televizyon aracılığı ile online olarak 20 branşta takviye anlamında eksiklerin giderilmesi çocukların mağdur edilmemesi esas olduğu kaydedildi. Bayraklı Eğitim Kanalı sadece ilçe öğrencileri için değil projenin İzmir geneline hatta tüm Türkiye’deki öğrenciler için de fırsat yaratacak takviye ders aynı zamanda etüt imkanı yaratacağı açıklandı. Hafta içi her gün 09:00-11:30 saatleri arasında Bayraklı Belediyesinin eğitim projesine destek olmak isteyen öğretmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrenciler, tüm branşlardaki dersleri takip edebilecek. Televizyondaki yayınları kaçıran öğrenciler, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan videoları TV BEK ve Bayraklı Belediyesi Youtube kanallarından tekrar izleyebilecek.

Takviye ders imkanı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Pandemi sürecinde Türkiye'de online eğitime geçen ilk belediye olduk. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle BAYSEM'de eğitimlerimize internet üzerinden devam ederek öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Öte yandan bir ilk olacak yeni eğitim projemizle; evlerinde bilgisayar veya internet imkanı bulunmayan öğrencilerimiz TV Bek’e (Bayraklı Eğitim Kanalı) TV 35 üzerinden erişebilecek. Öğrencilerimiz, 2020-2021 yılı uzaktan eğitim dönemi boyunca gönüllü öğretmenlerimizin tüm branşlarda 20'şer dakika olmak üzere anlatacağı dersleri ücretsiz olarak takip edebilecek" dedi. Bayraklı Eğitim Kanalı (TV BEK) ile evlerinde bilgisayar ve internet imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı amaçladıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuşmasını gönüllü öğretmenleri sahneye davet ederek gerçekleştirdi. Sandal, "İlçemizde maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen çocuğumuzun kalmasını istemiyoruz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. TV BEK ile de çocuklarımıza televizyonlarından takip edebilecekleri eğitimler sunuyoruz. Bizim projemizin sahipleri gönüllü öğretmenlerimizdir. TV BEK projemiz, mevcut eğitim sistemine destek olacak küçük bir hizmet. Kesinlikle bakanlığın yaptığı programa bir alternatif değil. Böyle bir çabamız da yok. Sadece bir damla da olsun destek olmak istiyoruz " dedi.