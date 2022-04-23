Bergama 23 Nisan'ı coşku ile kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yılı Bergama'da düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı

Kutlamaların ilk adresi, Şehit Ömer Yiğit Ulus Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden kortej yürüyüşü oldu. Belediye Bandosu eşliğinde devam eden yürüyüş ardından, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni gerçekleştirildi.

Çelenk sunumu ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene geçildi. İstiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma ardından ilçe geneli okullar arasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk Oyunları Gösterileri ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler son buldu.

KOŞTU; " DAHA GÜZEL BİR BERGAMA'DA ÇOCUKLARIMIZ YAŞASIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102'nci yılı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Daha güzel bir Bergama'da, yarınımızın teminatı çocuklarımız yaşasın diye durmadan çalışıyoruz. Sosyal yaşam alanlarının çok kısıtlı olduğu kadim şehrimizde, Millet Bahçesi ve Zeytinpark Projelerimizle bu eksikliği gidereceğiz. Tüm bu vizyon projelerimizi bugünün küçük hanımları ve küçük beyleri çocuklarımız için yapıyoruz. Türk Mileti'ni 'Çalışkan' olarak tanımlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tanımına uygun hareket etmeye devam edeceğiz. Gazi Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü bu vesileyle kutluyor, bugünün armağan edildiği çocuklarımızı canı gönülden öpüyorum. Bayramımızın 102'nci yıl dönümü coşkusunu yüreklerimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Kültür Merkezi'nde açılışı yapılan 23 Nisan Çocuk Resimleri Sergisi gezildi. Daha sonra Çelebi Ailesi Çocuk Şarkıları Konseri gerçekleştirildi.

