Bergama'da iletişim semineri

Koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu'nun İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ve kurul üyeleri Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper ve Bergama Kadın Girişimcileri Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Halil Özcan - Ziyarete ev sahipliği yapan Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, TOBB İzmir KGK İcra Kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada bölgede yapılan ve yapılması planlanan yatırım projeleri ve Bergama Ticaret Odası'nın tarihi ve faaliyetleri konusunda bilgi aktardı.

Kadınlar öne çıkmalı

TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel ise kurul çalışmaları ve kadınlar arasında girişimcilik faaliyetlerinin arttırılması konusunda yaptıkları projeler hakkında bilgi vererek Bergama Ticaret Odası ve tüm kuruluşlarla kadınları iş hayatında bir adım öne çıkarmak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını vurguladı. Ziyaret sonrasında TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi, eğitimci ve yönetim danışmanı Dilek Selçuk'un konuşmacı olarak yer aldığı 'Kurumsallaşmada İletişimin Gücü' konulu bir seminer gerçekleştirildi. Bergama Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu üyelerinin katıldığı seminerde, iş yaşamında iletişimi doğru kullanmak ve iletişim becerilerini kazanmanın başarıya etkisi konusunda tecrübe ve bilgi paylaşımı yapıldı.