Bergama kırsal mahalle yollarında yağış sonrası bakım

Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde aşırı yağışlardan etkilenen yollarda, yol kenarı şarampol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalara Tavukçukuru, Kozluca, Eğiller ve Sarıcaoğlu Mahalleleri’nde devam ediliyor

18’i merkez 119’u kırsalda olmak üzere toplam 137 mahallesi ile Bergama’nın çok dağınık bir coğrafi yerleşim alanına sahip olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Türkiye’de en çok kırsal mahalleye sahip olan ilçelerden biriyiz. Çok dağınık bir yerleşim alanına sahip olan Bergama’mız da, belediye olarak elimizden geldiğince hizmetlerimizi en ücra mahallemize kadar götürmeye çalışıyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda, bakım ve onarım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Geçmiş yıllarda yol bakım ve tamirine çok önem verilmeyişi nedeniyle yol sorununun Bergama’da kangrene dönüştüğüne dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Yol sorunu ilçemizin önde gelen sorunlarından birisi. Hem merkezde, hem de kırsalda bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yolların bakım ve onarımına aşırı yağışlar ardından öncelik verdik. İnşallah kısa zamanda hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde yol sorununu kalıcı bir şekilde çözeceğiz” dedi.