Bergama Millet Bahçesi'ne İzmir Büyükşehir'den itiraz

Bergama'da yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi'ne İzmir Büyükşehir'den itiraz geldi

Bergama'ya yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi’ne İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projenin askı sürecinin son gününde yaptığı itiraz ilçede şok etkisine neden oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Ümit ediyorum ki; projemiz için dava açmasınlar. Bergama'mız da yaşayan herkesin 7'den 70'e bu projeye ihtiyacı var” dedi. İlçe merkezinde yıllar içerisinde devam eden yapılaşmayla birlikte nefes alınacak alanların çok sınırlı kaldığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, yapılan projenin ve işin doğru olduğuna dikkat çekti.

Başkan Koştu, “Millet Bahçesi projemiz çocuk oyun parkları, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, ticari alanları ile Bergama'mıza uzun yıllar hizmet edecek. Projemiz kapsamında daha çok yeşil alan oluşturulacak. İlçemiz merkezindeki trafik çilesini bitirmek üzere bu bölgedeki yollarda genişleme sağlanacak. Yıllar öncesinden yapılan ve işlevselliğini yitirmek üzere olan işyerlerini Millet Bahçesi’nin hemen yanı başında bulunan Fuat Olugan Parkı’nda yapacağımız iş merkezi ile bir alanda toplayacağız” dedi.

BAŞKAN KOŞTU; “HEM ŞAŞIRDIM, HEM ÜZÜLDÜM”

Bergama için önemli ve vizyon bir niteliğe sahip olan ve ilçe için önemli bir kazanımın elde edilecek olan projeye Büyükşehir’in itiraz etmesine şaşırdığını ifade eden Başkan Koştu; “Hem şaşırdım. Hem üzüldüm. Böyle önemli bir projeye itiraz edeceklerini beklemiyordum. Büyükşehir itirazda bulundu ama ümit ediyorum ki; dava açma sürecine dahil olmazlar. Çünkü burada ortaya koyduğumuz proje her anlamda çok doğru bir iş. Hazırlanan imar planı değişikliği, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun. Yeşil alanların ve otopark alanlarının arttığı bir proje var ortada. Şehrimizin nefes almasını sağlayacak olan bu projemiz ilçemizin önemli bir ihtiyacı. Biz burada çok daha büyük bir yeşil alanı ilçemize kazandırıyoruz” dedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da bulunana 14 Eylül Stadyumu yerine yapılmak istenen Millet Bahçesi Projesi’ne yaptıkları itirazın gerekçelerini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada itirazın gerekçeleri olarak Millet Bahçesi’nin yapılacağı spor alanına yeni bir stadyum için eş değer bir alanın ayrılmaması ve Millet Bahçesi ile spor alanı kullanımlarının farklı statülere sahip olması ve projede yer alan park alanı statüsündeki iki ayrı parselin yüksek katlı ticaret alanına dönüştürülmesi olarak sıralandı.

Yapılan açıklama ise şöyle:

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğindeki Açık ve Yeşil Alanlar başlığı altına 08.01.2019 yılında eklenen “Millet Bahçesi “ kullanımının halkın kullanımına yönelik aktif büyük yeşil alanlardan olduğu ve kamu yararı taşıdığı açıktır, bu kapsamda Belediyemiz itirazının özü Bergama ilçesinde bir Millet Bahçesi yapılması veya belirlenmesine yönelik değildir.

Belediye Başkanlığımızca TOKİ tarafından yapılan Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesi sınırları içerisinde 46 ada 8 parsel, 227 ada 6 parsel ve 49 ada 18 parsellerin Millet Bahçesi olarak belirlenmesin yönelik plan değişikliğine yapılan itiraz gerekçelerimizi şu yöndedir.:

Mevcut Bergama stadının olduğu46 ada 8 parselin tamamı Millet Bahçesi olarak belirlenmiştir, ancak bu alanın yürürlükteki1/25000 ölçekli plandan 1/10000 ölçekli imar planına kadar tüm imar planlarında Spor Alanı (Stadyum) olarak belirlenmiş olduğu, Bergama ilçesinin uzun yıllardır kullandığı kentin bu önemli spor merkezi alanın korunması gerektiği, ayrıca mevzuat açısından bakıldığında ise plan değişikliği ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre eşdeğer büyüklükte kent ölçeğinde benzer bir Spor Alanının ayrılmadığı, plan açıklama raporunda da eşdeğer yer ayrılmadığının TOKİ tarafından açıkça belirtildiği, Millet Bahçesi ile Spor alanı stadyum kullanımlarının farklı sosyal altyapı alanı tanımına girdiği görüldüğünden itiraz edilmiştir.

Diğer itiraz konumuz ise mevcut Stadyumun çevresinde bulunan ve hazine mülkiyeti içindeki ruhsatsız yapılar olduğu anlaşılan şahıslarca kullanılan ticaret yapılarının millet bahçesi yapılması esnasında kaldırılması gündeme geleceğinden bu yapılara yer arayışından bahisle, alanın kuzeyindeki kamuya terkli park alanı ile 49 ada 18 parselde yer alan park alanının2 ve 5 kat gibi yüksek katlı Ticaret alanına dönüştürülmesidir. Bu durumda hem kamuya terkli alanın mülkiyete konu edildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu hem de azaltılan bu kamusal altyapı alanlarına eşdeğer alan ayrılmadığı, bu hususun da mevzuata aykırı olduğu ,davaya konu olabileceği, ayrıca oluşturulan ticaret alanlarının hangi kurum veya kuruluş eliyle, nasıl veya hangi nitelikte şahıslara verileceğine ilişkin hiçbir açıklayıcı ifade ve analizin yeralmadığı görülmüştür.

Özetle İlçeye Milet Bahçesi gibi özellikli bir kullanım getirilmek ve kamusal fayda sağlanmak istenirken mevzuata ve mevcut dokuya uygun olmayan plan kararları ile yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hem hukuki sorunlara hem de farklı kamusal zararlara yol açılabileceği görülmüş olup, Bergama ilçesi sınırları içinde gerek lokasyon gerekse büyüklük açısından daha uygun başka bir kamusal mülkiyette Millet Bahçesinin yer seçebileceği görüşüyle söz konusu planlara Belediye Başkanlığımızca itiraz edilmiştir.