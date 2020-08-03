Bergama Plastik'ten ikinci fabrika

Kınık Organize Sanayi Bölgesi (Kınık OSB) lojistik avantajları ve uygun fiyat politikası ile yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.

Kınık OSB 40 milyon liralık yeni bir yatırımla ikinci fabrikasını kuracak olan Bergama Plastik, 200 kişiye daha yeni istihdam sağlarken, 15 milyon dolar olan ihracatını da 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. İzmir-İstanbul Otoyolu ile birlikte Kınık OSB'nin çok önemli bir lojistik avantaj yakaladığını dile getiren Bergama Plastik Genel Müdürü Emre Akıncıtürk, 3 yıl önce faaliyete başladıkları bölgede, ikinci bir fabrika daha kurma kararı aldıklarını söyledi.

Bergama Plastik'in 1973 yılında temellerinin atıldığını ve o dönem arıcılık yapan dedelerinin kendi petek balları için ambalaj üretme fikriye bu sektöre girdiklerini anlatan Akıncıtürk, o günden bu yana gıda ambalaj sektöründe vizyonlarını geliştirerek büyüdüklerini kaydetti.

İhracat üçe, istihdam ikiye katlanacak

Bugün ABD'den Madagaskar'a kadar 120 ülkeye ihracat yapan, 15 milyon dolar döviz girdisi sağlayan bir firma olduklarını anlatan Emre Akıncıtürk, yeni yatırımlarla Türkiye'ye istihdam ve döviz kazandırmaya devam edeceklerini belirtti. Kınık OSB'nin hem lojistik hem de fiyat avantajı sunduğunu, Kınık Belediyesi ve Kınık Kaymakamlığı'nın samimi desteklerinin bulunduğu bir OSB olduğuna dikkat çeken Akıncıtürk, "Daha önce bu avantajlarını görerek Kınık OSB'ye gelmiştik. Şimdi 9 bin metrekare kapalı alanımız olan fabrikamızın yanına 7 bin 500 metrekarelik başka bir fabrika daha kuruyoruz. Böylece 55 olan makine sayımızın 120'ye, 200 olan istihdam sayımızın 400'e, 15 milyon dolar olan ihracatımızın 50 milyon dolara çıkacağını ön görüyoruz. Bu yıl sonuna kadar fabrikamız tamamlanarak üretime başlayacak" dedi.

"Bahane üretmeden yatırım yapıyoruz"

Covid-19 döneminde özellikle gıda ambalajına ve tek kullanımlık çatal bıçaklara ilginin arttığını söyleyen Akıncıtürk, "Yatırım yapmak istemezseniz bahane bulmak kolay. Sektörünüzü tanıyorsanız, piyasayı iyi tahlil ediyorsanız ve bu ülke insanına ve devletinizle beraber kendinize de güveniyorsanız yatırım yapmak son derece faydalı bir hamle. Biz de Kınık OSB'de bunu yaptık" diye konuştu.

"İzmir'e en uzak ilçeydik, İstanbul'a en yakın ilçe olduk"

Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ile beraber yatırım alanını ziyaret eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise Kınık OSB'ye yapılan yatırımların lojistik avantajları sayesinde hızla arttığını belirtti. Kınık OSB'nin İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Soma çıkışına 10 dakika mesafede olduğunu ifade eden Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "İzmir-İstanbul Otoyolu, Çanakkale-Çandarlı otobanının bağlantı yolunun da tamamlanması ile bir H harfinin ortasında kalan bir OSB'miz olacak. Bu da buradaki firmalar için lojistik avantaj demek. Bir zamanlar İzmir'e en uzak ilçeydik, şimdi İstanbul'a en yakın ilçe olduk. Kınık OSB'mizin genişleme sahası ve yatırım kararı alınan 1 milyon 500 bin metrekare kapasiteli Tarım OSB'mizin kurulmasıyla zaten ilgi gören Kınık ilçemize büyük bir yatırımcı akını olacak. Bergama Plastik'in Kınık OSB içinde yeni bir fabrika yatırımına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu dönemde özellikle bizim bölgemizde yatırım fırsatını görebilen firmalar ilçemize geliyor, Bergama Plastik gibi bu fırsatı daha önceden görerek buraya gelmiş olan sanayicilerimiz de yeni yatırımlara girişiyorlar. Bergama Plastik'in bu yatırımının Kınık'a hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizi tercih edecek firmalara da her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Yatırımcıya destek temel politikamız"

Kınık Kaymakamı Erol Türkmen ise yatırımcıyı desteklemek ve istihdama katkıda bulunmanın devletin asli görevlerinden olmasından dolayı bu konularda her zaman yatırımcının yanında olduklarını söyledi. Kınık'ın tarım ve sanayide atılım potansiyeli olan bir ilçe olduğunu belirten Türkmen, "Bölgemizde yatırımların sürmesi konusunda Kınık Belediyesi, Kınık Kaymakamlığı ve Kınık OSB hep birlikte çalışıyor ve yatırımcıları destekliyoruz. Bergama Plastik'i de yeni yatırımından dolayı kutluyorum" dedi.



