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Bergamalı çocuklar kaydıraklarına kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen haftaki Bakırçay Havzası turunda Başkan Tunç Soyer’den kaydırak isteyen Bergamalı çocukları sevindirdi. İki gün içinde yenilenen parka çocukların istediği kaydırak koyuldu. Başkan Soyer, “Bergama'daki yavrularımızdan böyle bir talep gelince heyecanla yerine getirdik” dedi

04 Mart 2021 Perşembe 12:51

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırçay Havzası turu kapsamındaki Bergama ziyaretinde kaydırak talebinde bulunan çocukların isteğini yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri iki gün içinde parkı yeniledi ve parka kaydırak koydu. Başkan Soyer, “Bergama'daki yavrularımızdan böyle bir talep gelince heyecanla yerine getirdik. Onları böyle mutlu görünce biz de mutlu olduk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların minik kalplerindeki sevgiyi ve coşkuyu büyütmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Muhtar Uzuner: "Sürpriz oldu"

Ulu Cami Mahallesi Muhtarı İsmail Uzuner, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çocuklar ve mahalle sakinleri adına teşekkür ederek, "Geçtiğimiz perşembe günü başkanımız mahallemizi ziyaret etmişti. Çocuklarımız bir anda kaydırak isteğinde bulundular. Parkımız eskiydi, kaydırak yoktu. Başkanımız, sağ olsun, oyun parkımızı hemen yeniledi. Hepimize sürpriz oldu. Çocuklar mutlu, ben onlardan daha da mutluyum" dedi.

Başkanımız bizi kırmadı

Başkan Tunç Soyer'den kaydırak isteyen çocuklardan 100. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi İrfan Metehanlar mutluluğunu dile getirdi. Metehanlar "Başkanımız buraya geldi. Onu görünce kaydırak istedik. O da bizi kırmadı”  dedi. Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Burak Çoban  ise “İki gün içinde kaydırağımızı getirdi. Artık parkta çok güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Etiketler; #bergama #tunç soyer #izmir #kaydırak
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