Bihter'in katiline ikinci kez iyi hal indirimi!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde eşi Bihter Yalçınsoy'u (31) öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rahman Yalçınsoy'a, (37) kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı yerel mahkemede yine aynı ceza verildi. Kararın kendilerini yıktığını söyleyen Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diye susup, oturmayacağım. Tek istediğim adalet" dedi.

Rahman Yalçınsoy, boşanma davalarının olduğu 8 Ekim 2020 tarihinde eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gitti. Bihter Yalçınsoy eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yalçınsoy, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemede, Rahman Yalçınsoy verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yalçınsoy'u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

DAVA İKİNCİ KEZ GÖRÜLDÜ

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter'in avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BİR CANIN BEDELİ 15 YIL MI?'

Kararın kendilerini üzdüğünü belirten Bihter Yalçınsoy'un annesi Gülay Yılmaz, "Çektiğim acının bedeli 15 yıl olamaz. Bir yaşamın bedeli 15 yıla mı eşdeğer? Ailecek psikolojimiz altüst oldu. Bunun bedelini kim ödeyecek? O adam kızımı öldürdü, geride kalanları da ölmekten beter etti. Ömrümün sonuna kadar bu olayın peşini bırakmayacağım. 'Olan oldu' diyerek, susup oturmayacağım. Tek istediğim adalet" ifadelerini kullandı.