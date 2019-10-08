Bilimin eğlenceli dünyasında buluştular

İzmir'de ilköğretim çağındaki çocuklar için düzenlenen Bilim Şenliği'ne katılan yaklaşık 400 öğrenci, keşif yapmanın heyecanını ve bilimin keyifli yüzünü tanımanın mutluluğunu yaşadı.

Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle ilköğretim çağındaki çocukların bilime olan merakını canlı tutmak ve onları ileride bilim insanı olmaya yüreklendirmek amacıyla yürütülen Bayer Genç Bilim Elçileri "Bilim Şenlikleri" devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da toplam 1158 çocuğun katılımıyla gerçekleşen Bilim Şenlikleri'nin bu seferki durağı İzmir oldu.

Gözlem fırsatı buldular

Bayer Genç Bilim Elçileri'nden oluşan yirmi iki kişilik gönüllü bir ekip, Kadifekale Zübeyde Hanım İlkokulu'nda gerçekleşen "Bilim Şenliği"nde yaklaşık dört yüz çocuk ile projede yer alan sekiz farklı deneyi uyguladı."Sihirli Peçete, Görünmez Kuvvet, Kırmızı Lahana Kimyası"gibi çeşitli eğlenceli deneylerin yer aldığı şenlikte, çocuklar günlük hayatta kolaylıkla temin edilebilen malzemelerden oluşan deneyler ile bilimin hayatın her anında olduğunu gözlemleme fırsatı buldu. Bugüne kadar Türkiye genelinde 40 bine yakın çocukla bir araya gelen Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, Bolu ve Gaziantep şehirlerinde düzenlenecek Bilim Şenlikleri'nde yedi yüze yakın çocukla buluşmayı hedefliyor. Bilim Şenliği'ne katılan çocuklar ve velileri, böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Küçük mucitler, "Çok sevindik. Yine yapılmasını isteriz. Arkadaşlarımızla gözlemler, keşifler yaptık. Burada öğrendiklerimizi evlerimizde ve okullarımızda da devam ettirmek isteriz" dedi.