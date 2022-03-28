'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak! 6 bin kişiye istihdam sağlayacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temelinin yarın atılacağı açıklandı. Bilişim Vadisi İzmir'in 6 bin kişiye istihdam sağlayacağı açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2 büyük sanayi şehri, 'Mega Teknoloji Koridoru' ile birbirine entegre oluyor. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de hayata geçiyor. Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak. Urla'daki temel atma töreni yarın saat 11.00'de başlayacak.

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Teknoloji tabanlı girişimlere odaklanacak Bilişim Vadisi İzmir; Ar-Ge, yazılım ve tasarım alanlarında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, İzmir'deki yeni üssü ile mobilite, bağlantılı teknolojiler ve dijital oyun alanlarında Türkiye'ye güç katacak. Bilişim Vadisi İzmir'de sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyun alanlarında potansiyel artırıcı çalışmalara olanak sağlanacak. İzmir'in sanayi ve teknolojideki güçlü altyapısı, üniversiteler ve teknoparklar ile oluşturulacak güçlü bağlarla perçinlenecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'i birbirine bağlayacak mega teknoloji koridoru kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu bölgelerin güçlerini birleştirdiği duvarsız teknoparklar kurmak hedefimiz. Bilişim Vadisi İzmir, bunun önemli ayaklarından biri olacak." dedi.