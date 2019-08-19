Bisikletiyle Kılıçdaroğlu'na gidecek

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işine son verildiğini iddia eden Bayram Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla yarın bisikletiyle Ankara'ya hareket edecek.

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren 49 yaşındaki Bayram Akbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla bisikletiyle İzmir'den Ankara'ya gidecek.

Bayram Akbaş, 5 yıl çalıştığı Menemen Belediyesindeki çaycılık işine "küçülme" gibi nedenler gösterilerek 28 Haziran'da son verildiğini belirtti.

İşe dönüş davası açtığını anlatan Akbaş, ancak bir an önce işine kavuşmak istediğini, bu nedenle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

Akbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kıdem tazminatım, izinlerim hiçbiri ödenmedi. Kılıçdaroğlu'nun 'Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım.' sözü üzerine yanına gitmeye karar verdim. Bisikletimle Ankara'ya ulaşıp Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim."

Yarın yola çıkacağını belirten Akbaş, bisikletiyle günde 85 kilometre katederek bir haftada Ankara'ya gitmeyi hedeflediğini kaydetti