Bornova Antika Pazarı için gerim sayım

Bornova Antika Pazarı, Bornova Belediyesinin desteğiyle Yeni Özkanlar Pazaryerinde açıyor. Pazaryerinin aktif bir şekilde kullanmak amacıyla hazırlanan 5'i Bir Yerde Projesi kapsamında açılacak olan pazar, 26 Aralık Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hizmet vermeye başlayacak.

12 bin 219 metrekare alanda yer alan Özkanlar Yeni Bornova Pazarı haftanın 4 günü 5 farklı pazarlara ev sahipliği yapacak. Cumartesi günleri Semt Pazarı olarak açılan alanda, Salı günleri Bit Pazarı, Perşembe günleri tekstilcilerin yer aldığı Sosyete Pazarı, Pazar günleri ise ikinci el otomobil pazarı hizmet verirken, her ayın son pazarı da antika meraklıları için Antika Pazarı yer alacak.

Beşi bir yerde pazar

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pazaryerleri, vatandaşların üretici ve esnaftan aracısız şekilde alışveriş ettiği, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabildiği alanlar. Bornova Belediyesi olarak, haftada sadece bir gün değil, 5 gün açık olan beşi bir yerde pazaryeri yaratarak pek çok sektöre destek olmak istedik. Antika Pazarı da yaklaşık 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Şimdi normalleşmeyle açacağımız Antika pazarı İzmir için bir ilk olacak. Türkiye'nin önemli antika alıcı ve satıcılarını Bornova'da buluşturmak istiyoruz. Bu özel güne tüm Bornovalıları davet ediyoruz" dedi.