Bornova'da 100'üncü yıla özel şölen

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı Bornova'da coşkuyla kutlanacak. Vatandaşlar, Bornova Belediyesi'nin düzenleyeceği Gençlik Şöleni'nde buluşacak. İki gün sürecek şölenin adresi Bornova'nın sembol alanlarından Büyük Park olacak. Şölen, üniversite öğrencilerinin latin dansı gösterilerinden Bornovalı sanatçıların konserlerine, fener alayından açılacak stantlara dopdolu bir içerikle Bornovalıları buluşturacak.

Bornova Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını, düzenleyeceği Gençlik Şöleni ile kutlayacak. İki gün sürecek Şölen, 17 Mayıs Cuma akşamı Büyük Park'taki Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda latin dansları gösterileri ile başlayacak. Ege, Dokuz Eylül, Celal Bayar, Ankara, Uludağ, Dumlupınar, Koç ve Sabancı Üniversiteleri'nden toplulukların sahne alacağı gösteriler, 18 Mayıs akşamı da devam edecek.

Stantlar Büyük Park'ta

Bornova'nın sembol alanlarından olan Büyük Park, 18 Mayıs'ta şenlik alanına dönüşecek. Kültür ve yardımlaşma derneklerinden spor kulübü derneklerine, düşünce gruplarından dans topluluklarına onlarca oluşum açacakları stantlar ile 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.

Sahne Bornovalı sanatçıların

Aynı günün akşamı Fener Alayı gerçekleştirilecek. İş Bankası Viyadük altından saat 21.00 başlayacak yürüyüş, Mustafa Kemal Caddesi üzerinden Büyük Park'a uzanacak. Burada 21.30'da başlayacak konserde Bornovalı sanatçılar; Serhat Doğan (Normal), Bülent Polat (Ters Yön), Serhat Yıldız (Pinti), Emre Kontaşlı (Çirkef), Fiza Nadirova (Dolce Band), Nilay Özsırkıntı (Dolce Band) ve Orbay Sakarya Dolce Band eşliğinde sırasıyla sahneye çıkacak.

Birlikte yaşayalım

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tüm Bornovalılara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu birlikte yaşama çağrısı yaptı. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. Yılı olduğuna dikkat çeken Başkan İduğ, "Bu anlamda Bornova Belediye Başkanı olarak büyük bir heyecan duyuyorum. Cumhuriyet kazanımlarımıza sahip çıkmak adına 100. Yıla özel olarak planladığımız Gençlik Şölenimizde hep birlikte olalım" diye konuştu.



Bornova Belediyesi Gençlik Şöleni Programı /17 - 18 Mayıs 2019

17 Mayıs Cuma

Latin Dansları Festivali

Yer: Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Büyük Park

Saat: 19.00 - 20.30

18 Mayıs Cumartesi

Stantların açılması

Yer: Büyük Park

Saat: 13.00 - 19.30

Latin Dansları Festivali

Yer: Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu / Büyük Park

Saat: 19.00 - 20.30

Fener Alayı

Başlangıç: Viyadük Altı (Mustafa Kemal Caddesi'nden 154 sokağa)

Bitiş: Büyük Park

Saat: 21.00

Konser

Yer: Büyük Park

Saat: 21.30 - 23.00