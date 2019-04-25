Bornova'da 5 bin uçurtma havalanacak

Bornova Belediyesi'nce bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 'Geleneksel Uçurtma Şenliği' Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 28 Nisan Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Şişme oyuncaklar, bando gösterisi ve vatandaşlara çeşitli ikramların yapılacağı şenlikte çocuklara 5000 uçurtma da ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bornova'da 5 bin uçurtma havalanacak
25 Nisan 2019 Perşembe 13:10

Miniklerin gönüllerince eğlenebilmesi için şişme oyun alanlarının yer alacağı Şenlik kapsamında bando gösterisi ve DJ performanslarıyla birlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunulacak. Tüm vatanşları düzenlenecek şenliğe davet eden Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Çocuklarımız ve aileleri için hazırladığımız bu özel günde tüm Bornovalılarla birlikte olmak istiyoruz" dedi.

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