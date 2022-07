Bornova'da Can Dostları Yerleşkesi açıldı

Bornova Belediyesi'nin baştan sona yenileyerek sokak canları için modern bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi haline getirdiği Can Dostları Yerleşkesi, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve çok sayıda hayvanseverin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, törende can dostlarının daha iyi koşullarda yaşaması için gönüllü çalışmalar yapan hayvanseverlere teşekkür plaketi verdi. Yerleşke hazırlanırken her aşamada hayvanseverlerin de görüşlerinin alındığını hatırlatan Başkan İduğ, "Can dostlarımız için canla başla çalışan bir ekibimiz var. Yaptığımız çalışmalarda bize güç veren, fikir ve emek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bornova Hepimizin derken Bornova'daki her canlıyı kastediyoruz. Yerleşkemizin can dostlarımıza ve tüm Bornova'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde merkezdeki ameliyathane ve bakım alanlarının koşullarının yeterli olmadığını gördüklerini söyleyen Başkan İduğ, "Evimizi, parkımızı, sokağımızı paylaştığımız can dostlarımıza daha güzel, daha konforlu bir tedavi ve rehabilitasyon uygulayabileceğimiz bu Yerleşke'yi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kapasite arttı, koşullar iyileşti

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinin baştan aşağı yenilendiği Can Dostları Yerleşkesinde köpeklerin bakımlarının yapıldığı padok sayısı 17'den 40'a çıkarıldı. Padoklara eklenen gezinti alanlarının yanı sıra yavru köpekler için ek bir gezinti alanı da yapıldı. Yavru Köpekler için yapılan alana Can Dostlar Kreşi adı verildi. Yerleşkeye 'Kedi Evi' adıyla yeni bir kedi kliniği de eklendi. Mama deposu ve malzeme deposu yapıldı. Personel dinlenme odası. İdari bina ve vatandaşlar için bekleme odası eklendi. Yerleşke'nin altyapı sorunu da tamamen çözüldü.

Yerleşkesi'nin açılış törenine hayvanseverlerin yanı sıra HAYTAP yöneticileri Esin Önder ve Şule Baylan, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut da katıldı.

Hizmetler aralıksız sürüyor

Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükpark Kedi Kliniği'nde muayene ve kısırlaştırma hizmetlerini, Pınarpaşı'ndaki Can Dostları Yerleşkesi'nde de muayene ve acil müdahale hizmetlerini sürdürüyor. Hayvanseverlerin takibindeki sokak canlarının randevulu kısırlaştırmaları düzenli olarak yapılıyor.

Bu kapsamda, Ocak 2022'den Haziran ayının başına kadar Bornova'da 62 bin 427 can dostunun tedavisi yapılırken, 16 bin 725 can dostunun kısırlaştırma işlemi yapıldı. 517 kedi ve köpek ise sahiplendirildi. 3 bin 200 can dostu aşılandı.