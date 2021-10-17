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Bornova'da çocuklara deprem eğitimi

Bornova Belediyesi, ilkokul çağındaki öğrencilere yönelik deprem eğitimi düzenledi

Bornova'da çocuklara deprem eğitimi
17 Ekim 2021 Pazar 09:06

Yazar ve eğitmen Ayfer Demirtaş'ın deprem öncesi ve deprem anında alınması gereken önlemler ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattığı sunum Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştirildi. Eğitimin ardından Demirtaş imzalı "Yeraltı Canavarı" kitabı üzerine söyleşi yapıldı.

Başkan İduğ: "Hayat kurtaran eğitimler veriyoruz"

Deprem eğitimlerinin olası can kayıplarının önlenmesi açısından hayati önemde olduğunu dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Olası depremleri en az can kaybıyla atlatmak için her yaş grubundan bireylerin önlem alması gerekiyor. Bu nedenle çocuklarımızı deprem gerçeğiyle eğitimler aracılığıyla tanıştırıyor, alınması gereken önlemleri öğretiyoruz. Çocuklarımıza hayat kurtaran eğitimler veriyoruz " diye konuştu.

Etiketler; #bornova belediyesi #deprem #eğitim
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