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Bornova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı oto tamircisi öldü!

Bornova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı oto tamircisi öldü!
15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:35

İzmir Bornova'da oto tamircisi Uğur Çetinkaya, çekiciye sıkışan halatı çıkarmaya çalıştığı sırada ehliyetsiz sürücü 17 yaşındaki F.Ş.'nin kullandığı otomobilin altında kaldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Çetinkaya hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün 15.30 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Uğur Çetinkaya, tamir ettiği 35 GD 2280 plakalı çekiciyle deneme sürüşü yaptığı sırada aracın halatı lastiğine sıkıştı. Sıkışan halatı çıkarmak için sağa yanaşan Çetinkaya'ya, ehliyetsiz sürücü F.Ş.'nin kontrolünden çıkan 35 HB 3714 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çetinkaya yola savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya burada hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ehliyetsiz sürücü F.Ş. ile ruhsat sahibi C.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza #trafik kazası #ölüm
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