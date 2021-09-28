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Bornova'da ilk bal sağımı yapıldı

Bornova Belediyesi’nin Kayadibi Mahallesi’nde kurduğu arılıkta bal sağımı başlarken, her yıl düzenlenen eğitimlerle arıcılığa adım atan kursiyerlerin heyecanına Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da ortak oldu. İlçedeki bal üretiminin bu yıl 75 tonu bulacağını söyleyen Başkan İduğ, "Yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi

Bornova'da ilk bal sağımı yapıldı
28 Eylül 2021 Salı 11:00

Bornova Belediyesi’nin yerelde kalkınma anlayışıyla başlattığı arıcılık eğitimine katılanlar, bal hasatlarını yapmanın mutluluğunu  yaşadı. Aldıkları teorik ve pratik eğitimi tamamlayan kursiyerler, belediye tarafından hediye edilen kovanlarında ürettikleri balın sağımını gerçekleştirdi.

Arıcıların heyecanına Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da ortak oldu. Arıcılığın yüksek getirili bir faaliyet olduğunu belirten İduğ, geride bıraktığımız yaz aylarında Muğla'da meydana gelen orman yangınları hatırlatarak, "Bölgede ne yazık ki binlerce kovan yok oldu. Bu sektör için  büyük bir kayıp. Bornova olarak ise bu yıl ilçemizdeki 5 bin kovandan 75 ton bal elde edeceğiz. Arıcılık faaliyetlerine uygun olan 300 dekarlık alanımız var. İlk etapta arıcıların bu alana ulaşmasını kolaylaştıracak yol çalışmasını yapacağız. Belediyemizin arılığındaki eğitimlerimiz ve verdiğimiz diğer destekler de artarak devam edecektir. İlçemizdeki bal üretiminin ekonomik bir değer olarak daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.

Her türlü imkan sunuluyor

Her yıl arıcılık eğitimi verdiği kursiyerlere arıların olduğu birer adet kovan ile arıcılık ekipmanları da hediye eden Bornova Belediyesi, kovanların konulduğu 23 dönümlük alanı arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına dönüştürdü. Alana 700 adet çeşitli meyve fidanı, 750 kök lavanta dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 3 dönüme arı otu ekildi. Arılıkta 73 kursiyere de ait olan toplam 95 arı kovanı ile hasat yapılması için sağım makinesi de bulunuyor. Belediye ve kursiyerlerin kovanlarından üretilen ballar Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.

Etiketler; #bornova #bal sağımı #musatafa iduğ
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