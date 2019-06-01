Bornova'da şehit aileleri unutulmadı

Bornovalı şehit aileleri, Kadir Gecesi’nde Bornova Belediyesi’nin verdiği iftar yemeğinde buluştu. Başkan Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katıldığı iftarda tüm şehit yakınları ile tek tek ilgilendi. Başkan İduğ, “Birlik ve bereberliğimiz hiç bozulmasın” dedi.

Bornovalı şehit aileleri, Kadir Gecesi’nde Bornova Belediyesi’nin verdiği iftar yemeğinde buluştu. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi bahçesindeki iftar buluşmasına Eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Başkan Mustafa İduğ, iftar öncesi masaları tek tek gezdi, şehit yakınları ile sohbet etti.

Şehit yakınlarına seslenen Başkan İduğ, “Bu anlamlı gecede siz değerli yakınları ile birlikte vatan uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına bir aradayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Kadir Geceniz ve Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Bölge Başkanı Ahmet İmrek ise kendilerini bir araya getiren Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Bu mübarek akşamda, vatanımız için canlarını siper eden, hiç düşünmeden evlatlarını, ailelerini geride bırakan tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete ermiş gazilerimizi, yaşamlarına devam eden kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum, onurluyum” diye konuştu.